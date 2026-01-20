Wiadomo już ile otrzymają uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" za jeden odcinek. Te kwoty zwalają z nóg! Rekordzistką nowej edycji tanecznego show okazała się Magdalena Boczarska. Aktorka zatańczy razem z Jackiem Jeschke, który ma na swoim koncie kilka Kryształowych Kul i razem mają szansę stworzyć duet, który zobaczymy w finale. A jaką kwotę otrzyma aktorka?

Magdalena Boczarska otrzymała rekordową stawkę za udział w "Tańcu z Gwiazdami"

W nadchodzącej edycji „Tańca z gwiazdami” ujawniono zaskakujące informacje o wynagrodzeniach uczestników. Najwyższą stawkę za jeden odcinek wynegocjowała Magdalena Boczarska i jest to kwota 30 tys. zł. W poprzednim sezonie był to Tomasz Karolak, ale tym razem jest to nieporównywalnie wyższa stawka. Według źródeł, negocjacje z aktorką trwały bardzo długo, ale producentom Polsatu zależało na obecności nazwisk najwyższej klasy.

W Polsacie wszyscy są podekscytowani i dumni z udziału Magdy Boczarskiej. Jej udało się wynegocjować aż 30 tysięcy złotych. ustaliło źródło serwisu Pudelek

Rekordowe stawki dla gwiazd za udział w "Tańcu z Gwiazdami"

Stacja Polsat postanowiła zainwestować rekordowe kwoty w tegoroczną edycję „Tańca z gwiazdami”, traktując program jako kluczowy element wiosennej ramówki. Stacja nie oszczędzała i spełniała finansowe oczekiwania gwiazd, aby zapewnić sobie wysoką oglądalność i medialny rozgłos. Źródła podkreślają, że program ma obecnie priorytetowy status w Polsacie, a dobór uczestników miał zatrzymać widza przy ekranach.

Ile zarabiają inni uczestnicy „Tańca z gwiazdami”?

Ujawniono również stawki pozostałych uczestników. Okazuje się, że Paulina Gałązka i Sebastian Fabijański też otrzymują naprawdę wysokie wynagrodzenie i jest to aż 25 tysięcy złotych za odcinek. Z kolei Małgorzata Potocka ma dostać 20 tysięcy złotych za odcinek, a Emilia Komarnicka 15 tysięcy złotych.

Dla porównania Tomasz Karolak w poprzedniej edycji wynegocjował stawkę na poziomie 20 tysięcy złotych.

Sądzicie, że nowa edycja "Tańća z Gwiazdami" będzie miała rekordową oglądalność?

