Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, rozpoczęła 2026 rok od spektakularnej zmiany wizerunku. 60-letnia gwiazda zdecydowała się na radykalne cięcie. Zaprezentowała się fanom w krótkim bobie, co spotkało się z falą komentarzy internautów. W poście zdradzającym metamorfozę nie zabrakło też refleksji nad minionym rokiem i symbolicznego odcięcia się od tego, co było dla modelki trudne. Kręglicka podkreśliła, że nowy wygląd to początek nowego etapu w jej życiu. O co mogło chodzić?

Aneta Kręglicka skróciła włosy - tak teraz wygląda

Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989 oraz bizneswoman i modelka, przez lata znana z klasycznych, długich włosów, zaskoczyła fanów fryzurą w stylu krótkiego boba. Taka decyzja była dla wielu śmiałym krokiem, szczególnie w kontekście jej dotychczasowego wizerunku. Jak sama przyznała, była to zmiana zarówno dosłowna, jak i symboliczna.

Symbolicznie i dosłownie, pozbyłam się tego, co w starym roku szczególnie mnie uwierało. Posprzątałam też w głowie: co jest ważne, a co niekoniecznie. I oto jakby nowa ja. Nowe plany, trochę starych i zdecydowanie większa determinacja, by je zrealizować przekazała Aneta Kręglicka

Komentarz dotyczący przemijania i samoakceptacji świetnie wpisał się w tematykę poruszaną przez modelkę w mediach społecznościowych. Kręglicka konsekwentnie promuje pozytywne podejście do dojrzałości i życia w zgodzie ze sobą.

Fani w emocjach po metamorfozie Kręglickiej

Nowa fryzura Kręglickiej natychmiast przyciągnęła uwagę jej obserwatorów. W komentarzach pod zdjęciami pojawiły się liczne słowa uznania.

Internauci wyrażali zachwyt nie tylko nad samą przemianą, ale również nad jej odwagą i autentycznością. Kręglicka zyskała uznanie nie tylko ze względu na swój świetny wygląd, lecz także za szczerość w dzieleniu się swoimi emocjami oraz za konsekwencję w podążaniu własną drogą - noworoczna metamorfoza tylko wzmocniła jej wizerunek silnej, niezależnej kobiety.

Aneta Kręglicka w gorzkich słowach o polskiej telewizji

W noworocznym poście Kręglicka nie ograniczyła się jedynie do prezentacji fryzury. Podsumowała również święta i sylwestra, które spędziła w domowym zaciszu, opiekując się psem. Krytycznie odniosła się do poziomu rozrywki w polskiej telewizji oraz promowania alkoholu w świątecznych programach. Podkreśliła potrzebę zadbania o jakość przekazu medialnego, wskazując, że czasy się zmieniają, a zachowania z epoki PRL-u nie powinny być współcześnie promowane.

A w telewizji… widocznie tak musi być - pewnej estetyki i poziomu rozrywki w Sylwestra żaden producent chyba nie przeskoczy. Sting był klasą samą w sobie. Bez fajerwerków, baletu i cekinów, w tym chaosie obronił się bez dyskusji - prawdziwa perełka wieczoru. Reszta widowiska w obu stacjach, repertuar i stylizacje, momentami zaskakujące, to już kwestia indywidualnej oceny. Zastanawiało mnie natomiast nawoływanie w wielu utworach do „wypicia do dna” - jak za PRL-u. Promowanie pijaństwa wydaje się dziś nie tylko nieaktualne, ale i szkodliwe.

Zaznaczyła też, że w 2026 rok wchodzi z pozytywnym nastawieniem, nowymi planami i dużą determinacją do ich realizacji.

Podobno to ma być dobry rok dla Barana. Żeby tak było, trzeba się postarać wyznała Miss Świata

