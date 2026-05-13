Na najnowszym pokazie projektanta Macieja Zienia "Set Me Free" w Teatrze 6. piętro bezdyskusyjnym trendem okazała się czerń. To ona wyznaczyła rytm ścianki i sprawiła, że nawet różne kroje i faktury zgrały się w niezwykle elegancką i robiącą wrażenie kompozycję stylizacji wszystkich zgromadzonych. Część gwiazd postawiła na proste formy i oszczędne dodatki, ale był też błysk, satyna i elementy, które łapały światło przy każdym ruchu. Zestawienia z kontrastową bielą czy złotem od razu rzucały się w oczy fotoreporterom.

Kubicka i Steczkowska przykuły uwagę stylizacjami na pokazie Maciej Zienia

Wśród stylizacji, o których mówiło się najgłośniej, na pierwszym planie znalazła się Sandra Kubicka. Postawiła na czarny, satynowy zestaw, w którego skład wchodził krótki top na cienkich ramiączkach i dopasowana spódnica midi, które podkreśliły sylwetkę i odsłoniły wyrzeźbiony brzuch celebrytki. Całość dopełniła klasycznymi szpilkami oraz masywnymi, srebrnymi bransoletkami.

Duże zainteresowanie przyciągnęła też Justyna Steczkowska. Tego wieczoru pojawiła się w rozkloszowanej sukience z efektownym rozcięciem na nogę i długim trenem. Stylizacja była dopracowana dodatkami, wśród których wyróżniały się buty z futerkowym wykończeniem.

Maffashion w nowej odsłonie na pokazie Maciej Zienia

Kiedy na ściance króluje czerń, biel w kreacji Maffashion od razu rzucała się w oczy. Na tę okazję wybrała białą marynarkę noszoną jak sukienkę i zestawiła ją z czarną koronką. Do tego dobrała czarne rajstopy, szpilki oraz torebkę w metalicznym wykończeniu. Efekt "wow" osiągnęła dzięki mocnemu kontrastowi i oryginalności. Całość zwieńczyła też odważna fryzura gwiazdy. Nie zapominajmy, że Maffashion zgoliła głowę na streamie Łatwoganga.

Plejada gwiazd na pokazie Macieja Zienia

Na pokazie pojawiło się wiele znanych twarzy. Małgorzata Socha wybrała klasyczne połączenie czarnego garnituru z białą koszulą z głębokim dekoltem, do tego szpilki i torebkę. Paulina Gałązka postawiła na długą czarną suknię z koronkowym wykończeniem, uzupełnioną delikatną biżuterią i niewielką torebką.

Na ściance nie zabrakło też m.in. Kasi Sokołowskiej, Ady Fijał, Anety Kręglickiej, Barbary Kurdej-Szatan, Agaty Młynarskiej, Alicji Majewskiej, Pauliny Sykut-Jeżyny i Joanny Horodyńskiej. Zobaczcie tylko te zdjęcia.

