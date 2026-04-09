On Air Music Awards 2026 9 kwietnia w Katowicach to wydarzenie, na które świat polskiej muzyki czeka cały rok. Artyści z rodzimej sceny muzycznej zostaną nagrodzeni za wyjątkowo duże uznanie radiostacji oraz sympatię słuchaczy. W tym roku gala zgromadziła całą plejadę polskich gwiazd.

Od tygodni wiadomo było, że na uroczystej gali On On Air Music Awards 2026 pojawią się największe gwiazdy polskiej estrady. Swój utwór podczas transmisji na żywo zaprezentują między innymi Doda, Maryla Rodowicz, Dawid Kwiatkowski, Roxie Węgiel, Zalia i wielu innych artystów. Okazuje się, że wydarzenie zadziałało jak magnes również na znane osoby z polskiego show-biznesu. Niestety nie wydarzeniu nie pojawi się Edyta Górniak, która wystosowała nagłe oświadczenie.

Jedną z największych muzycznych gwiazd wydarzenia jest niewątpliwie Doda, która na ściance zachwyciła w długiej, białej kreacji ozdobionej modnymi, a zarazem robiącymi wrażenie koronkami.

Pokolenie młodych artystów reprezentowała między innymi Roxie Węgiel. Przed występem na scenie pokazała się fotoreporterem w długiej sukience stworzonej z mieniących się na srebrno cekinów.

Na ściance fotoreporterzy uchwycili modelkę i prezenterkę Izabellę Krzan w towarzystwie dobrze znanego między innymi z "Dzień dobry TVN" dziennikarza Damiana Michałowskiego. W parze poprowadzą tego wieczoru galę.

Sandra Hajduk pojawiła się na wydarzeniu jako reprezentantka zarówno telewizji, jak i radia. Życie wszechstronnej dziennikarki od lat związane jest również z eterem, więc nie dziwi fakt, że postanowiła wziąć udział w corocznym święcie muzyki w Katowicach.

Nie tylko na scenie, lecz także na ściance pokazał się Grzegorz Hyży, która na tę szczególną okazję wybrał biały total-look i okulary z kolorowymi szkłami, które dodały stylizacji nonszalancji.