Plejada gwiazd na On Air Music Awards 2026: Doda, Roxie, Hajduk
On Air Music Awards 2026 to wydarzenie, podczas którego już kolejny raz docenieni zostaną artyści, którzy najczęściej goszczą w polskich radiostacjach. Podczas wręczenia nagród połączonego z występami największych postaci polskiej estrady, nie zabrakło gwiazd z rodzimego showbiznesu. Wrażenie na fotoreporterach jak zwykle zrobiła Doda i Roxie Węgiel, a to dopiero początek.
On Air Music Awards 2026 9 kwietnia w Katowicach to wydarzenie, na które świat polskiej muzyki czeka cały rok. Artyści z rodzimej sceny muzycznej zostaną nagrodzeni za wyjątkowo duże uznanie radiostacji oraz sympatię słuchaczy. W tym roku gala zgromadziła całą plejadę polskich gwiazd.
Gwiazdy na On Air Music Awards 2026
Od tygodni wiadomo było, że na uroczystej gali On On Air Music Awards 2026 pojawią się największe gwiazdy polskiej estrady. Swój utwór podczas transmisji na żywo zaprezentują między innymi Doda, Maryla Rodowicz, Dawid Kwiatkowski, Roxie Węgiel, Zalia i wielu innych artystów. Okazuje się, że wydarzenie zadziałało jak magnes również na znane osoby z polskiego show-biznesu. Niestety nie wydarzeniu nie pojawi się Edyta Górniak, która wystosowała nagłe oświadczenie.
Doda na On Air Music Awards 2026
Jedną z największych muzycznych gwiazd wydarzenia jest niewątpliwie Doda, która na ściance zachwyciła w długiej, białej kreacji ozdobionej modnymi, a zarazem robiącymi wrażenie koronkami.
Roxie Węgiel On Air Music Awards 2026
Pokolenie młodych artystów reprezentowała między innymi Roxie Węgiel. Przed występem na scenie pokazała się fotoreporterem w długiej sukience stworzonej z mieniących się na srebrno cekinów.
Izabella Krzan i Damian Michałowski na On Air Music Awards 2026
Na ściance fotoreporterzy uchwycili modelkę i prezenterkę Izabellę Krzan w towarzystwie dobrze znanego między innymi z "Dzień dobry TVN" dziennikarza Damiana Michałowskiego. W parze poprowadzą tego wieczoru galę.
Sandra Hajduk na On Air Music Awards 2026
Sandra Hajduk pojawiła się na wydarzeniu jako reprezentantka zarówno telewizji, jak i radia. Życie wszechstronnej dziennikarki od lat związane jest również z eterem, więc nie dziwi fakt, że postanowiła wziąć udział w corocznym święcie muzyki w Katowicach.
Grzegorz Hyży On Air Music Awards 2026
Nie tylko na scenie, lecz także na ściance pokazał się Grzegorz Hyży, która na tę szczególną okazję wybrał biały total-look i okulary z kolorowymi szkłami, które dodały stylizacji nonszalancji.