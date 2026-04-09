Doda została zaproszona na coroczne wydarzenie, podczas którego uhonorowane zostają największe gwiazdy polskiej muzyki cieszące się wyjątkowo dużym uznaniem zarówno wśród stacji radiowych, jak i ich słuchaczy. Gwiazda nie tylko pojawiła się na gali w Katowicach, lecz także zaprezentowała swój najnowszy utwór, poruszając publikę do łez.

Doda zachwyciła występem na On Air Music Awards 2026

Doda od lat zachwyca swoich fanów nie tylko muzyką, lecz także niezwykłą charyzmą sceniczną. Znana jest z tego, że za każdym razem stara się zaprezentować fanom show, które zapamiętają na długo. Nie inaczej stało się podczas gali On Air Music Awards 2026 w Katowicach, gdzie była jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej muzyki. Choć piosenkarka zwróciła uwagę fotoreporterów już na ściance, prezentując się w długiej, romantycznej, białej sukni ozdobionej bogatymi koronkami, to dopiero na scenie zrobiła prawdziwe show.

Doda na katowickiej scenie pojawiła się wraz z muzykami, prezentując swój najnowszy singel "Pamiętnik" będący poruszającą, a jednocześnie przejmującą balladą lirycznie podsumowującą ostatnie lata życie artystki. Wzruszający tekst, wrażliwość muzyczna wokalistki i chwytająca za serce kompozycja utworu sprawiły, że w trakcie koncertu kamery pokazały fanów piosenkarki wylewających łzy wzruszenia.

Warto zaznaczyć, że był to pierwszy raz, kiedy Doda zaprezentowała ten utwór tak szerokiej publiczności na żywo. Wcześniej mniejsze grono mogło usłyszeć singiel podczas premiery serialu dokumentalnego "Doda".

Telewidzowie komentują wykon Dody

W mediach społecznościowych stacji TVN, na której wydarzenie transmitowane było na żywo, natychmiast zaczęły pojawiać się komentarze dotyczące występu Dody na scenie w Katowicach. Nie zabrakło słów doceniających zarówno głos, jak i kreację artystki.

Piękny występ, a Doda jaka śliczna.

Śliczna sukienka i jej głos i ta super noga. Bardzo ją lubię.

Niektórzy internauci pokusili się nawet o nazwanie występu najlepszym tego wieczoru.

Niesamowita, wzruszająca - najlepszy występ imprezy czytamy w komentarzach.

Zobacz także:

Na zdj.: Doda, Fot. AKPA

