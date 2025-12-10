Maryla Rodowicz obchodziła swoje 80. urodziny w atmosferze zaskoczenia i wzruszenia. Niezapowiedzianą wizytę złożyła jej Iga Świątek, wiceliderka rankingu WTA oraz czterokrotna mistrzyni French Open. Tenisistka odwiedziła artystkę w jej domu i wręczyła jej urodzinowy prezent, który wywołał poruszenie nie tylko u jubilatki, ale również wśród fanów obu gwiazd.

Do domu Maryli Rodowicz Iga Świątek przyszła razem ze swoją psycholożką sportową Darią Abramowicz. Niespodzianka, jaką przygotowały, okazała się niezwykle emocjonująca. Spotkanie dwóch ikon - muzyki i sportu - zostało uwiecznione na wspólnym zdjęciu, które Świątek opublikowała na swoim Instagramie.

Iga Świątek podarowała Maryli Rodowicz wyjątkowy prezent

Z okazji 80. urodzin Maryli Rodowicz, Iga Świątek wręczyła artystce wyjątkowy prezent - rakietę tenisową. Ten gest był nie tylko wyrazem szacunku, ale również świadectwem wspólnej pasji obu pań. Maryla Rodowicz od lat interesuje się tenisem, a sama także grywa na korcie.

Podarowana rakieta miała wymiar symboliczny. Była nie tylko sportowym gadżetem, ale i wyrazem uznania dla dorobku Maryli Rodowicz. Świątek podkreśliła, że artystka potrafi łączyć pokolenia swoją energią i historią. Takiego prezentu się nie spodziewała.

80. urodziny ikony polskiej sceny wywołały sporo emocji, ale także powrotów do przeszłości. W jednej z rozmów Maryla Rodowicz wspomniała romans z Danielem Olbrychskim.

Maryla Rodowicz nie mogła uwierzyć, gdy zobaczyła Igę Świątek

Reakcja Maryli Rodowicz na niespodziewane pojawienie się Igi Świątek była pełna emocji. Artystka przyznała w swoim wpisie, że z wrażenia „stała jak słup soli” i nie była w stanie wydusić z siebie słowa. Spotkanie to było dla niej ogromnym zaskoczeniem i jednocześnie wzruszeniem. Na zdjęciach, które obie panie opublikowały w mediach społecznościowych, widać uśmiechy i serdeczną atmosferę. Rodowicz nie kryła swojego wzruszenia i wdzięczności.

Co to był za dzien. No ludzie, nagle drzwi się otwierają ,a w nich staje Iga Świątek. Powtarzam: Iga Świątek z prezentem. Piękna, biała rakieta. I to był prezent urodzinowy dla mnie. Mówię wam, szok. Stałam, jak słup soli. W końcu do mnie dotarło, tak, to prawdziwa Iga napisała Rodowicz w obszernym wpisie.

Natomiast Iga Świątek podzieliła się na swoim profilu w mediach społecznościowych życzeniami urodzinowym dla legendarnej wokalistki.

Mieć tyle energii, taką karierę, tyle historii i przeżyć, tak łączyć ludzi, a właściwie całe pokolenia… coś wyjątkowego. Sto lat w zdrowiu, Pani Marylo i mam nadzieję, że zobaczymy się na korcie! czytamy.

Zobacz także: Maryla Rodowicz ujawniła, jaką ma emeryturę. Wyznała wprost: "Moje koty więcej przejadają"

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia