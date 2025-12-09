Maryla Rodowicz to zdecydowanie jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystka dokładnie 8 grudnia świętowała swoje 80. urodziny i właśnie w tym dniu w mediach ukazał się najnowszy wywiad w gwiazdą estrady. Maryla Rodowicz pojawiła się w podcaście "WojewódzkiKędzierski", a podczas rozmowy został poruszony temat jej emerytury i zarobków. Nie uwierzycie, co powiedziała gwiazda!

Ile wynosi emerytura Maryli Rodowicz? Padła konkretna kwota

W podcaście "WojewódzkiKędzierski" Maryla Rodowicz ujawniła szokującą prawdę na temat swojej sytuacji finansowej. Jeszcze kilka lat temu media informowały, że artystka otrzymuje ok. 1600 złotych emerytury. Teraz ujawniła, że dostaje nieco więcej. Maryla Rodowicz w podcaście przyznała, że wysokość jej emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to "ponad dwójkę", czyli ponad 2000 zł.

To jest smutny temat. W tej chwili mam więcej - ponad dwójkę. Moje koty więcej przejadają

Maryla Rodowicz w podcaście "WojewódzkiKędzierski przyznała wprost, że w przeszłości nie była dopisywana do autorów swoich tekstów jako współtwórca, co dziś skutkuje brakiem prawa do części tantiem.

Jak poznałam Donatana, to on mnie zapytał: ''A jak wyście robili kiedyś? Czy ty się dopisywałaś do ZAiKS-u, że jesteś współautorem muzyki?''. Nie, nigdy. Nawet tego nie drążyłam, bo dla mnie to nie było interesujące. Dla mnie ważne było, żeby śpiewać fajną muzykę wyznała artystka.

Artystka przypomniała również, że tantiemy dla wykonawców zostały zatwierdzone dopiero w 1993 roku, po zmianie prawa autorskiego. Wcześniej wykonawcom nie przysługiwały żadne tantiemy, nawet za najbardziej popularne utwory.

Co Maryla Rodowicz mówi o swojej sytuacji finansowej?

Pomimo wieloletniej kariery i statusu ikony polskiej sceny muzycznej, Maryla Rodowicz otwarcie mówi o trudnościach finansowych. Wskazuje, że brak wiedzy i niewielkie zainteresowanie kwestiami finansowymi oraz prawnymi w przeszłości wpływa dziś na jej dochody.

Nie myślałam o tym. Nawet by mi do głowy nie przyszło, żeby Agnieszce Osieckiej zaproponować, żeby ona mnie dopisała powiedziała, odnosząc się do jednego ze swoich największych hitów ''Małgośka''

Pomimo wieku i ograniczeń finansowych, Maryla Rodowicz nie myśli o emeryturze artystycznej. Przeciwnie - nadal aktywnie koncertuje i planuje kolejne występy.

Ja lubię grać. To jest cała moja przyjemność, jaka mi została. Kocham to. Teraz będę grała cztery koncerty z rzędu wyznała w podcaście.

Przypominamy, że Maryla Rodowicz będzie również jedną z gwiazd "Sylwestra z Dwójką".

Zobacz także: