1 z 21

Właśnie ruszyła X edycja plebiscytu "VIVA! Najpiękniejsi". Ponownie wybór Najpiękniejszych Polaków został połączony z akcją charytatywną "VIVA! Najpiękniejsi. I ty możesz sięgnąć gwiazd", na rzecz dzieci i młodzieży. Honorową Kapitułę akcji tworzą dotychczasowi laureaci plebiscytu. Dołączą do nich tegoroczni, których, jak zawsze, wybiorą czytelnicy magazynu "Viva!". Przypomnijmy, że w zeszłym roku tytuł przypadł Małgorzacie Sosze i Marcinowi Prokopowi.

Głosujący na "Najpiękniejszych" dali szansę uzdolnionym dzieciom i młodzieży zrealizować ich marzenia. Wszystkie środki zebrane dzięki akcji charytatywnej „VIVA! Najpiękniejsi. I ty możesz sięgnąć gwiazd” przekazane zostaną Fundacji Przyjaciółka, która – tak jak w zeszłym roku – przeznaczy je na fundusz stypendialny dla wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych, które nie tylko chcą rozwijać własne talenty, ale także pomagać innym.

Głosujący w plebiscycie "Viva! Najpiękniejsi 2012" wezmą udział w losowaniu wspaniałych nagród: luksusowego Citroena DS3, limitowaną tiary z kolekcji Baileys by Philip Treacy, smartfonów Samsung Galaxy NOte II, zestawów kosmetyków L'Oreal Paris, kompletów biżuterii Apart i biletów do Multikina.

Zobacz 10 pretendentek i 10 pretendentów do tytułu VIVA! Najpiękniejsi 2012.

Głosowanie zostało zakończone! Zapraszmy do oglądania gali finałowej na żywo 11 lutego o godz. 21:45 w TVP2!

Regulamin konkursu dostępny na regulaminy.edipresse.pl. Więcej na temat plebiscytu przeczytasz na www.najpiekniejsi.viva.pl