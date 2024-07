Głośny wywiad Michała Piróga dla "Wprost" odbił się sporym echem nie tylko w mediach, ale również wśród jego znajomych i szeroko pojętej "branży". Najmocniej na plotki o domniemanym homoseksualizmie zareagował Kuba Wojewódzki, który odniósł się do tej sprawy w swoim show, zarówno w telewizji, jak i radiu. To oczywiście nie umknęło uwadze samemu Pirógowi. Przypomnijmy: Kuba zaatakował Piróga w swoim show. Odpowiedź była natychmiastowa

Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że jeszcze jakiś czas temu obaj panowie mieli przyjazne stosunki, a sam Piróg zaliczył przecież coming out właśnie w programie Kuby. Co więcej, Michał zna też dobrze Renatę Kaczoruk, ostatnią dziewczynę Wojewódzkiego. I to właśnie do niej kieruje swoje przeprosiny w najnowszym wywiadzie dla "Angory". Wyznaje w nim, że Kaczoruk czuła się podobno mocno urażona plotkami o jej mężczyźnie. Dodaje też, że nie rozumie tak nerwowej reakcji swojego kolegi.



Poważni ludzie się nie obrażają. Wojewódzki zareagował panicznie, czego kompletnie nie rozumiem. Podobno poświęcił mi kilka swoich programów radiowych i nawet nazwał mnie "faszystowskim homofobem gejem". Zarzucił mi, że uraziłem jego dziewczynę. Jeśli jego dziewczyna czuje się urażona, to mogę jedynie powiedzieć: Renato, przepraszam. Co do Kuby, to kto jak kto, ale on chyba najlepiej wie, jak działają media. A może coś się u niego zmieniło? Nie wiem i nie chcę dywagować - twierdzi Piróg.

Być może sprawa jest już mocno nieaktualna, bo jeśli wierzyć ostatnim doniesieniom prasy, związek Wojewódzkiego i Kaczoruk właśnie się rozpadł. Na profilu Michała na Facebooku natomiast pojawił się też nowy wpis, w którym Piróg w dość żartobliwym tonie znów dogryza Wojewódzkimu.

