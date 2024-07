Kuba Wojewódzki po długim i głośnym związku z Anną Muchą, długo nie potrafił związać się z nikim na dłużej. Dziennikarz zawsze jednak gustował w młodych i pięknych dziewczynach, a od ponad roku spotykał się z modelką Renatą Kaczoruk. Sprawa wydawała się poważna, bo Kaczoruk nawet z nim zamieszkała, a on nie ukrywał nowej miłości. Przypomnijmy: U Wojewódzkiego poważna rewolucja w związku z modelką

Niestety, wszystko wskazuje na to, że to już koniec idylli. Jak donosi "Grazia", Kaczoruk wyprowadziła się od Wojewódzkiego i wyjechała do rodzinnego Wrocławia. Co więcej, magazyn twierdzi, że Kuba wkrótce potem pojawił się na jednej z imprez w towarzystwie kilku kobiet i sprawiał wrażenie zadowolonego. Podobno los ich związku jest już przesądzony, choć nie do końca wiadomo, dlaczego modelka zdecydowała się porzucić gwiazdora.



Renata wyprowadziła się od Kuby i pojechała do rodzinnego Wrocławia, gdzie spędza czas z przyjaciółmi i rodziną. Nie powiedziała mu, kiedy i czy w ogóle zamierza wrócić do jego mieszkania. Kuba ma ostatnio sporo problemów. Spada mu oglądalność, czekają go kolejne sprawy sądowe - wyznaje w rozmowie z "Grazią" znajoma Wojewódzkiego.

Myślicie, że Kuba się wreszcie ustatkuje czy będzie wiecznym playboyem?

