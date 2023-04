Piotr Żyła wysłał poruszającą wiadomość do Dawida Kubackiego. Tak wspiera skoczka i jego chorą żonę 

Kilkanaście dni temu Marta Kubacka trafiła do szpitala w stanie ciężkim. "Lekarze walczą o jej życie" - pisał wtedy na Instagramie Dawid Kubacki, zdradzając powód swojej rezygnacji z dalszej walki o Puchar Świata. W najnowszej rozmowie z mediami skoczek przekazał nowe informacje na temat stanu zdrowia swojej ukochanej.

Dawid Kubacki zdradził też, jak bliscy wspierają jego i Martę Kubacką w tym trudnym czasie. Okazuje się, że Piotr Żyła podobnie jak grono przyjaciół ze świata sportu i show-biznesu, dodaje otuchy Dawidowi Kubackiemu i jego żonie. Wysłał mu poruszającą wiadomość.

Gdy w poniedziałek, 20 marca, Dawid Kubacki poinformował, że jego żona walczy o życie, fani skoczka zamarli. Jak wyznał sportowiec za pośrednictwem Instagrama, Marta Kubacka w ciężkim stanie trafiła do szpitala z powodów kardiologicznych. I choć Dawid Kubacki długo nie komentował sprawy, jego ojciec - Edward Kubacki - zdradził szczegóły pobytu Marty Kubackiej w klinice. Jak informował, jego synowa znalazła się w szpitalu z poważnymi zaburzeniami serca w niedzielny poranek już 19 marca.

Na szczęście po kilku dniach skoczek przekazał pozytywną wiadomość. W najnowszej rozmowie z mediami Dawid Kubacki zdradził, że stan jego żony jest stabilny, jednak lekarze wciąż ją badają. Zdradził też, że dużym wsparciem w tym trudnym czasie dla niego i jego ukochanej jest przyjaciel pary - Piotr Żyła.

Instagram @_marta_ku_

W najnowszym wywiadzie Dawid Kubacki wspomina m.in. o przyjacielu rodziny - Piotrze Żyle, który w niedzielnym konkursie Pucharu Świata uplasował się na 14. miejscu. Okazuje się, że skoczek tuż po rozgrywkach wysłał mu wzruszającą wiadomość.

- Docierały do mnie głosy z Planicy i nie tylko. To jest bardzo fajne. W takiej sytuacji każdy zachowałby się tak samo, każdy chciałby pomóc i dodać mu otuchy. Dzisiaj widziałem nawet tablicę i życzenia z pikniku. Piotrkowi wysłałem gratulację, to mi odpisał, że będzie pił za Marty zdrowie - wyznał Dawid Kubacki w rozmowie z Eurosportem.

Darko Bandic/Associated Press/East News

Dawid Kubacki nie kryje, że ostatnie dni były wyjątkowo trudne dla jego rodziny.

- Jej stan zdrowia się poprawia. Z dnia na dzień robimy postępy. Po takich przejściach, których tutaj doświadczyliśmy przez te ostatnie dwa tygodnie, robimy duże postępy, aby wrócić do domu i do dzieciaków - wyznał Dawid Kubacki.

East News

Na koniec Dawid Kubacki nie krył, że ma nadzieję na to, że będzie mógł przygotować się do kolejnego sezonu. Kluczowe jednak będzie samopoczucie żony sportowca.

- Mam chęci do dalszego skakania. Wierzę w to, że będę mógł przygotowywać się do kolejnego sezonu. Nie będzie to łatwe. Będzie dużo logistyki. Wiem, że żona będzie potrzebowała mojego wsparcia. Będzie to trzeba jakoś rozwiązać, ale wierzę, że wyjdziemy na prostą.