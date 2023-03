Żona Dawida Kubackiego walczy o życie w szpitalu. Justyna Żyła: "Dla nas wszystkich to szok"

Po tym jak, Dawid Kubacki zrezygnował z udziału w Pucharze Świata i poinformował o powodach tej decyzji z każdej strony płyną w stronę sportowca i jego rodziny słowa wsparcia. W rozmowie z Fakt.pl głos w sprawie trudnej sytuacji pary zabrała Justyna Żyła, która dobrze zna żonę Dawida Kubackiego. Była żona Piotra Żyły jest poruszona i życzy, aby Marta Kubacka jak najszybciej wróciła do zdrowia.

Dawid Kubacki 19 marca nagle zdecydował o wyjeździe z Vikersund. Sportowiec zrezygnował z dalszego udziału w Pucharze Świata, po tym, jak okazało się, że jego żona trafiła do szpitala i walczy o życie. Sportowiec wydał oświadczenie, które opublikował w mediach społecznościowych. Dawid Kubacki nie ukrywa, że lekarze walczą o życie Marty Kubackiej.

Mój nagły powrót do domu.... Jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze