Piotr Żyła spędził urodziny z Justyną Żyłą i dziećmi? Zastanawiający komentarz byłej żony

Marcelina Ziętek od pewnego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. W końcu jej związek z Piotrem Żyłą ujrzał światło dzienne i siłą rzeczy, znalazła się pod ostrzałem ciekawskich spojrzeń. Młoda aktorka "19+" zdaje się nie mieć z tym problemu i chętnie pokazuje coraz to nowsze zdjęcia na swoim Instagramie. Niestety musi mierzyć się z ciągłym powiązaniem jej osoby z Justyną Żyłą. Nie inaczej stało się pod najnowszym nagraniem Marceliny na Instagramie. Partnerka Piotra pozuje na nim w seksownej halce, fani komentują: "Justyna tego nie lubi". Marcelina Ziętek pokazała się w bieliźnie. Co na to Justyna Żyła? Marcelina Ziętek pochwaliła się na swoim Instagramie odważnym nagraniem. Aktorka ubrana jedynie w czarną, koronkową halkę pozuje na sesji zdjęciowej. Modelka poinformowała, że jest to część nowego projektu, w którym bierze udział, przy okazji dodała, że kocha swoją pracę. Fani naturalnie skomplementowali szczupłą i zgrabną dziewczynę Piotra Żyły, nie szczędząc jej komplementów: - Pozazdrościć Piterowi 😍! - Kobieta z klasą!! - Ależ sensual - Wow i to jest piękna PRAWDZIWIE kobieca sesja zdjęciowa 👍😊 Nie da się ukryć, że nowy związek Piotra Żyły jest komentowany w opinii publicznej w świetle starego. Nic więc dziwnego, że pod nagraniem Marceliny Ziętek nie zabrakło nawiązań do byłej małżonki skoczka. Fani jednak podchodzą do sprawy żartobliwie: - Łojojojoj jak piknie, Justynie żyłka pęknie 🔥🔥🔥🌶🌶🌶⛷ - Justyna tego nie lubi🤣 Marcelina Ziętek z uwagi na jawny brak sympatii ze strony Justyny Żyły i niezbyt pochlebne słowa, musiała mierzyć się z niemałym hejtem. Modelka nie ukrywała, że ma tego dość . Mimo że sprawa zdała się przycichnąć, aktorka wciąż jest komentowana w...