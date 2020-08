Piotr Żyła pokazał zdjęcie "w duecie", ale nadal nie komentuje nowego związku

Piotr Żyła znów podgrzewa atmosferę wokół swojego nowego związku. Według medialnych przekazów jeden z czołowych polskich skoczków narciarskich spotyka się z aktorką znaną z serialu "19+" w TVN. Piotr wrzucił właśnie do sieci zdjęcie, na którym pozuje "w duecie". Ale, jak to u Piotra, nic nie jest takie oczywiste... Zresztą zaobaczcie sami!

Zobacz także: Piotr Żyła powoli przestaje ukrywać swoją ukochaną? Opublikował tajemnicze zdjęcie!

Piotr Żyła pokazał zdjęcie "w duecie"

Burzliwe rozstanie z byłą żoną, Justyną co jakiś czas odbija się w mediach mniejszym lub większym echem. Ostatnio całkiem dużym - małżonkowie ujawnili nawet część prywatnej korespondencji i wymienili się mocnymi oświadczeniami pełnymi wzajemnych pretensji. Gdy konflikt znów trochę przycichł media ujawniły... nowy związek naszego skoczka. Według informacji portalu pudelek.pl, Piotr spotyka się z gwiazdą serialu TVN, Marceliną Ziętek. Żadne z nich nie potwierdziło, ale też nie zaprzeczyło tym informacjom, jeśli nie liczyć "komętarza" skoczka, w charakterystycznym dla niego stylu. .

Hmmm wiem, wiem miałem już nie komętować, ale może jednak skomętuje, nie może lepiej nie będe komętował, chyba że skomętuje, albo nie będe komętował, tak skomętuje, nie postanowiłem nie komętować, jednak tak skomętuje, nie już nie komętuje, tak będe komętował, komętowanie nie ma sensu, albo jednak ma, no dobra po bardzo długich rozważaniach za i przeciw postanowiłem że skomętuje całą tą zaistniałą sytuacje i napisze bardzo krutko ale treściwie [...] nie mam już nic do stracenia ostatni raz ostatni powiem prosze: Miłego Słonecznego Weekendu Życze Wszystkim - napisał Żyła (pisownia oryg.).

Teraz pokazał na Instagramie zdjęcie, jak sam podpisał w jednym z hasztagów - "w duecie". Jednak nie znajdziemy na nim twarzy partnerki Piotra. Oboje mają na buziach sportowe kominy, a do tego grube kurtki.

Hmmm wydaje mi sie że najlepiej w weekendowe upały czas spędzić w klimatyzowanym pomiejszczeniu, Hmmm albo i nie. Miłego upalnego weegendu - napisał tym razem (pisownia oryg.).

I choć fani zachęcają go mocno, by pokazał wreszcie wspólne zdjęcie z partnerką, on na razie poprzestaje na żartach. Cały Piotrek ;) A Wy jak myślicie, pokaże w końcu partnerkę?

Zobaczcie, co pokazał tym razem.

Piotr Żyła , według doniesień mediów, spotyka się z Marceliną Ziętek.