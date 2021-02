Jednak ślub? Marcelina Ziętek i Piotr Żyła podjęli już ważną decyzję o wspólnej przyszłości? 

Związek Piotra Żyły i Marceliny Ziętek nabiera rumieńców! Jak donosi "Party", kilka miesięcy temu para zamieszkała w nowym domu skoczka, który ten kupił w uzdrowiskowym miasteczku Ustroń. Mimo to para dba, by żadne zdjęcie z ich życia prywatnego nie przedostało się do prasy, dlatego bardzo pilnują, co wrzucają na swoje profile w mediach społecznościowych.

Od jakiegoś czasu plotkuje się, że Piotr Żyła i Marcelina Zietek myślą o wspólnej przyszłości. Czy naprawdę planują ślub?

Jak rodziła się miłość Piotra Żyły i Marceliny Ziętek?

O związku Marceliny i Piotra wciąż wiadomo niewiele. Powód? Oboje do tej pory nie opublikowali żadnego wspólnego zdjęcia w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu Ziętek zamieszcza na Instagramie wpisy wskazujące, że spędza czas z ukochanym, lub fotografie splecionych w uścisku dłoni.

Kiedy się poznali? Jak donosi "Party", podobno trzy lata temu, przy okazji jednej z imprez sportowych. Mówi się, że mimo sporej różnicy wieku między aktorką a skoczkiem szybko zaiskrzyło. Po rozwodzie Żyły z żoną Justyną Marcelina i Piotr zaczęli sugerować w mediach społecznościowych, że się spotykają. Ziętek kibicuje Żyle podczas wszystkich zawodów. Była na trybunach również podczas feralnego upadku Piotra na skoczni w Wiśle w 2019 roku, wtedy też ponoć poznała jego dzieci.

Niedawno skoczek kupił ukochanej psa – szpica miniaturowego, którego nazwali Ben. Czy teraz, po tym, jak Ziętek poznała dzieci Żyły, i po przeprowadzce do nowego domu, kolejnym etapem ich związku będzie małżeństwo?

Niedawno Marcelina Ziętek zamieściła na Instagramie zdjęcie w sukni ślubnej, które wywołało spore poruszenie wśród internautów. Choć okazało się, że mierzyła ją na potrzeby roli, wciąż nie cichną plotki o jej ślubie z Piotrem Żyłą. Czy para naprawdę zamierza się pobrać? Głos w tej sprawie zabrała była żona skoczka.

Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale jeśli to prawda, to życzę szczęścia. Życie prywatne Piotrka mnie kompletnie nie interesuje. Zależy mi tylko na tym, żeby Karolinka i Kuba byli szczęśliwi i żeby niczego im nie brakowało – powiedziała „Party” Justyna Żyła.

Plotkuje się, że Piotr Żyła i Marcelina Ziętek planują ślub.

Instagram/Marcelina Ziętek