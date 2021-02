Piotr Żyła kupił dla siebie i ukochanej Marceliny Ziętek nowy dom! Wiemy gdzie!

Nowy Rok zaczął się dla nich pechowo. Wszystko za sprawą publicznych przepychanek, jakie wywiązały się między byłą żoną Piotra Żyła, a jego aktualną partnerką Marceliną Ziętek. Przypomnijmy, Justyna Żyła ujawniła w mediach społecznościowych, że były mąż zabrał jej auto, a tym samym pozbawił ją i ich dzieci: 8-letnią Karolinę i 14-letniego Kubę, jedynego środka transportu, podczas gdy jego partnerka jeździ należącym do skoczka jaguarem wartym 200 tys. złotych! Po tej sytuacji na młodą aktorkę wylała się fala hejtu, a na jej Instagramie pojawiły się obraźliwe, wręcz wulgarne komentarze. Ziętek zdaje się tym jednak nie przejmować.

„Naprawdę mi to nic nie robi, bo jedynie, jaką krytykę mogę przyjąć, to od osób mi najbliższych, reszta mnie w ogóle nie dotyka”, zapewniała Marcelina na Instastory, nie szczędząc jednak uszczypliwości. „Jestem ofiarą kłamstw i manipulacji. Oczywiście podjęłam kroki, żeby prawda nareszcie zagościła w tym cyrku. Nie można komuś niszczyć życia, bo się nie ma nic lepszego do roboty!”, grzmiała Ziętek.

Wydawałoby się, że cała afera może wpłynąć negatywnie na jej związek z Piotrem Żyłą. Okazuje się, że wręcz przeciwnie! Jak czytamy w „Party”, kilka miesięcy temu zakochani zamieszkali razem w nowym domu! Czy to dopiero początek ich planów o wspólnej przyszłości?

Gdzie Piotr Żyła kupił dom?

Jak donosi "Party", Piotr Żyła i Marcelina Ziętek przeprowadzili się do nowego, dużego domu w ubiegłym roku. Wcześniej zakochani mieszkali w mieszkaniu skoczka, gdzie Piotr Żyła zamieszkał po rozstaniu z Justyną Żyłą. Okazuje się, że skoczek wybrał dla siebie i ukochanej piękny dom w uzdrowiskowym miasteczku Ustroń. Dlaczego tam? To miejsce bliskie sercu Piotra z wielu powodów. To właśnie tam mieszkają jego rodzice, którzy nieopodal prowadzą swój Pensjonat Źródełko, mieszczący się nad rzeką Wisłą u podnóża góry Lipowski Groń. Piotr i Marcelina chętnie odwiedzają rodziców Żyły, często przyjeżdżają tam również z dziećmi Piotra: Karolinką i Kubą, które mieszkają w oddalonej o kilkanaście kilometrów Wiśle. Podobno Żyła i Ziętek urządzili dom w nowoczesnym stylu. Po ich zdjęciach w mediach społecznościowych można wywnioskować, że nowe lokum ma też piękny ogród i taras – idealne na wypoczynek. Nie jest tajemnicą, że skoczek oprócz pasji sportowej ma też muzyczne hobby – gra na gitarze. Niedawno kupił pianino, na którym uczy się grać razem ze swoją córką i którym pochwalił się na Instagramie.

Niedawno, gdy partnerka skoczka pokazała swoje zdjęcie w sukni ślubnej, pojawiły się plotki, że Piotr Żyła i Marcelina Ziętek planują wziąć ślub. Czyżby nowy dom był dopiero początkiem ich wspólnej przyszłości? Czas pokaże.

Więcej o Marcelinie Ziętek i Piotrze Żyle przeczytasz w nowym "Party".

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła zamieszkali razem w domu w Ustroniu.

East News/Instagram