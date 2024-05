Jeszcze kilka lat temu związek Piotra Żyły z młodszą o 11 lat Marceliną budził spore poruszenie. Z czasem jednak opinia publiczna się do nich przekonała i dziś wiernie im kibicują. Sami zakochani, chociaż starają się raczej trzymać swoje życie prywatne z dala od mediów, co jakiś czas dzielą się wspólnymi kadrami. Najnowsze wywołały nie lada zamieszanie.

Piotr Żyła i Marcelina Ziątek pokazali wymowny kadr, fani gratulują

Dziś życie prywatne Piotra Żyły nie króluje już aż tak na świeczniku. Inaczej sprawy miały się natomiast kilka lat temu, gdy wyszło na jaw, że jego małżeństwo się rozpadło. Wówczas Justyna Żyła nie kryła się ze swoim żalem i chociaż sam skoczek starał się unikać wypowiedzi w tym temacie, ona chętnie prała publicznie brudy.

Później oliwy do ognia dolało ujawnienie związku Piotra z młodszą o 11 lat aktorką, Marceliną Ziętek, którą widzowie mogą kojarzyć z serialu "Szkoła". Ostatecznie jednak, po miesiącach batalii i medialnej wrzawy, Justyna Żyła odpuściła i każde z nich poszło w swoją stronę. Dziś wiadomo, że ex skoczka jest zaręczona, a on sam już od kilku lat jest w szczęśliwym związku.

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła Instagram@marceepan

Co jakiś czas Piotr i Marcelina dzielą się w sieci wspólnymi kadrami i w majówkę nie było inaczej. Jak się okazało, para wybrała się na przyjęcie weselne. Na Instagramie pojawiło się kilka fotek, które 26-latka opatrzyła krótkim, ale wymownym: "Zdrowie Młodej Pary". Szybko zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze i... gratulacje. Okazało się, że zaszło nieporozumienie i część internautów źle zinterpretowała wpis Marceliny, sądząc, że to ona z Piotrem wzięli ślub!

Sami zakochani wstrzymali się od komentarza, ale prędko wyręczyli ich fani, którzy sprostowali całą sytuację.

Fani gratulują Piotrowi Żyle i Marcelinie Ziętek Instagram@marceepan

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła Instagram@marceepan