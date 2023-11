Należy do czołówki polskich aktorów, uchodzi też za jednego z najprzystojniejszych. Piotr Stramowski niedługo po raz pierwszy zostanie tatą. „Fleszowi” udało się namówić go na rozmowę.

Okazuje się, że aktor bardzo interesuje się sytuacją polityczną w Polsce i ma bardzo wyraziste poglądy. Nie wszystkim się one spodobają. Stramowski zdradził, że niedługo wystąpi w nowym projekcie Patryka Vegi, którego ostatni film „Polityka” wywołał skandal jeszcze przed premierą. Mówi się nawet, że aktorzy z „Polityki” nie mają co liczyć na pracę w TVP.

Czy Piotr obawia się, że po występie u Vegi także podpadnie obecnej władzy?

Ale to był dopiero początek jego ostrej krytyki. Stramowski, uważa bowiem, że w Polsce nie dzieje się dobrze, jeżeli chodzi o tolerancję i wolność. Zamiast dyskusji jest agresja i mowa nienawiści. Stramowski nie zgadza się z taką sytuacją.

Kiedy włączam telewizor, to przestaję wierzyć w to, co się dzieje. Ja się przeciwko temu buntuję. Najgorsze jest to, że te debaty trwają także w mediach społecznościowych, gdzie z ludzi wylewa się taka agresja, że nie da się z nimi dyskutować. Ludzie ze strachu i braku wiedzy stają się agresywni, a nienawiść przenosi się na ulicę. W dodatku dawanie zgody na lincz odbywa się pod przykrywką Kościoła i chrześcijańskich wartości. Tego wcześniej nie było. To jest dla mnie sytuacja przerażająca – powiedział w rozmowie z „Fleszem”.