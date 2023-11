Reklama

Ona lubi szokować. Na pokazie Macieja Zienia wystąpiła kiedyś nago. Teraz ogoliła głowę na łyso. A niedawno wywołała sensację na imprezie Flesz Fashion Night! Katarzyna Warnke pojawiła się tam z wypisanymi na ciele hasłami typu: #blachara, #pusta, #brzydka, #głupia. Jak się okazuje, miało to związek z kampanią społeczną „Love Over Hate”. Aktorka została jej ambasadorką. W rozmowie z „Party” Warnke twierdzi, że agresywnymi słowami hejterzy atakują w sieci nie tylko gwiazdy, lecz także zwykłych ludzi. Aktorka wierzy, że trzeba na to reagować.

Na swoim Instagramie napisała: „Hejterzy to słabiaki”.

"Wierzę w to, że nawet małe gesty potrafią zmieniać świat na lepsze, przywracać właściwą perspektywę. Hejt to żadna siła. To zwykła słabość!", mówi nam Katarzyna.

