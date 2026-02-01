Piotr Sadowski z 7 odsłony "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie jest zbyt aktywny w sieci i rzadko publikuje nowe posty, nic więc dziwnego, że jego najnowsze zdjęcie wprawiło sympatyków społecznego eksperymentu TVN w osłupienie. Były telewizyjny mąż Doroty już nie zamierza ukrywać swojego szczęścia i z radością przekazał światu radosne wieści.

Tak potoczyło się życie Piotra Sadowskiego po "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Piotr Sadowski zdobył popularność dzięki udziałowi w 7. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". To właśnie na antenie TVN mogliśmy śledzić miłosne perypetie mężczyzny i jego programowej żony, Doroty Michalak, którzy pobrali się w ciemno, a ich mariaż został zaplanowany na podstawie szeroko zakrojonych badań psychologicznych i antropologicznych. Początkowo ich relacja rozwijała się pozytywnie, jednak ostatecznie Dorota i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podjęli decyzję o rozwodzie.

Choć eksperyment nie zakończył się sukcesem, Piotr zyskał sympatię widzów i rozpoznawalność. Otwarcie mówił o potrzebie znalezienia trwałego związku i założenia rodziny, co więcej już w trakcie programu miał nawet przygotowane łóżeczko dla swojego przyszłego dziecka. Te osobiste wyznania trafiły do wielu fanów programu, którzy za pośrednictwem Instagrama na bieżąco śledzili kolejne poczynania swojego ulubieńca. I choć Piotr jest dość oszczędny w dzieleniu się w sieci swoją codziennością, jego najnowsze zdjęcie wprawiło internautów w osłupienie. Były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już nie zamierza ukrywać swojego szczęścia.

Piotr Sadowski ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazał radosną nowinę

Po niemal czterech latach od udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" Piotr Sadowski ponownie pojawi się na ekranach telewidzów. Tym razem jego obecność nie będzie związana z tematyką randkową, lecz... z rywalizacją umysłową. Sadowski wystąpi w kultowym teleturnieju Telewizji Polskiej "Jeden z dziesięciu". O swoim udziale w programie poinformował za pośrednictwem Instagrama, publikując post z informacją:

Dziękuję wszystkim konkurentom za świetną przygodę

Fani programu szybko podchwycili wiadomość, wyrażając zaskoczenie i radość z powrotu Piotra do telewizji. "Super", "Do boju" - pisali w komentarzach.

"Jeden z dziesięciu" to program, w którym uczestnicy rywalizują ze sobą odpowiadając na pytania z różnych dziedzin wiedzy. Program wymaga szybkiego myślenia i szerokiego zakresu informacji, co czyni go jednym z najbardziej wymagających teleturniejów w polskiej telewizji.

Kiedy i gdzie obejrzymy Piotra Sadowskiego w „Jeden z dziesięciu”?

Dokładna data emisji odcinka z udziałem Piotra Sadowskiego nie została jeszcze podana. Wiadomo jednak, że zobaczymy go tej wiosny w nowym sezonie programu "Jeden z dziesięciu", emitowanego przez Telewizję Polską. Program tradycyjnie pojawia się w ramówce TVP2.

Do zobaczenia na wiosnę! - napisał na Instagramie Piotr ze ''Ślubu od pierwszego wejrzenia''.

Fani Piotra oraz widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z pewnością z niecierpliwością oczekują na ten odcinek. Będzie to okazja, aby ponownie zobaczyć znaną twarz w zupełnie nowym kontekście, tym razem nie jako romantyka, lecz uczestnika rywalizacji opartej na wiedzy.

