Marek Różański, znany z dziewiątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", niedawno zaniepokoił swoich fanów, informując o pobycie w szpitalu. Wiadomość ta wywołała falę troski wśród obserwatorów bohatera show. Teraz postanowił zabrać głos ponownie i opowiedzieć, jak obecnie wygląda jego stan zdrowia.

Marek ze ŚOPW trafił do szpitala

Marek i Kornelia Różańscy poznali się w dziewiątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i jako jedna z nielicznych par przetrwali po eksperymencie, decydując się kontynuować związek poza kamerami. Ich relacja szybko rozwinęła się w coś więcej niż tylko telewizyjny związek - para wzięła wspólnie ślub kościelny i od lat dzieli się zdjęciami ze swojego życia na Instagramie.

Niestety ostatnio para przeżywa trudniejszy czas - Marek ze "ŚOPW" trafił do szpitala, o czym poinformował w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z oddziału i relacjonując, że poddaje się badaniom i leczeniu. W tych momentach może liczyć na wsparcie Kornelii, która nie odstępuje go na krok. Zaniepokojeni fani uczestnika show z niecierpliwością czekali na nowe informacje w sprawie stanu jego zdrowia. Marek w końcu zdecydował się przerwać milczenie.

Nowe wieści ws. stanu zdrowia Marka ze ŚOPW

Marek Różański otrzymał już wyniki badań i wyjaśnił za pośrednictwem Instagrama, co mu tak naprawdę dolega, na co przez kilka dni czekali jego obserwatorzy. Okazuje się, że cierpi na wyjątkowo rzadkie schorzenie.

Ja nadal w szpitalu diagnoza dotychczasowa zakrzepica żył w jamie brzusznej. Podobno bardzo rzadko się to przytrafia… napisał.

Nie zabrakło podziękowań za życzenia zdrowia od internautów, a także ciepłych słów w stronę Kornelii, która wspiera męża w tak trudnym czasie.

Dobrze mieć taką cudowną żonę, która spędza ze mną czas w szpitalu. Kocham Cię Myszko zwrócił się do ukochanej Marek.

