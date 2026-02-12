Ośmioro finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2026 z niecierpliwością czeka na to, jak potoczą się ich losy i kto z nich otrzyma tę wyjątkową przepustkę. Wśród nich jest Piotr Pręgowski - uwielbiany aktor i artysta, który udowodnił, że muzyka również jest jego mocną stroną. W rozmowie z Mateuszem Opyrchałem w podcaście „Studio 96” RMF FM zdobył się na wyznanie. Aktor zdecydowanie wierzy, że jego piosenka ma ogromne szanse na zwycięstwo.

Piotr Pręgowski o swoim hicie

Kiedy Piotr Pręgowski znalazł się na liście finalistów preselekcji do Eurowizji 2026, internauci zachwycili się jego kandydaturą. Pod jego piosenką „Parawany Tango” pojawiło się mnóstwo pozytywnych i wspierających komentarzy od polskiej publiczności.

Jak się okazuje, sam aktor jest bardzo zadowolony ze swojego utworu i nazywa go „hitem masowego rażenia”. Na antenie RMF FM szczerze wyznał, że uważa swoją piosenkę za jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w kraju.

To jest, uważam, najsłynniejsza piosenka, jaka powstała w Polsce w XXI wieku. Jestem przekonany, że to przebój masowego rażenia. To utwór lekki jak promyk słońca. Nie przez rozliczenia, nie przez rozpacz, tylko przez lekkość. Opatentowałem już słowo „gibango”, „parawany tango” i „latino polo” opowiadał z dumą Piotr Pręgowski.

Taki komentarz tylko potwierdza, że Piotr Pręgowski widzi pozytywny odzew internautów. Część Polaków uważa, że to właśnie on powinien wyjechać na Eurowizję i godnie reprezentować kraj. Jak się okazuje, aktor podkreśla również, że na brak popularności wcale nie narzeka. Otwarcie mówi, że to właśnie teraz jest jego moment, by zrobić coś naprawdę przebojowego.

Ja bardziej popularny już nie będę. Jak zapukam do jakiegokolwiek domu w Polsce, usłyszę: „Dzień dobry, panie Piotrze” wyznał w rozmowie.

Dlaczego Piotr Pręgowski chce wystąpić na Eurowizji 2026?

Dla wielu artystów występ na Eurowizji jest uważany za jedno z najbardziej wyjątkowych doświadczeń w życiu. Jak się okazuje, wielki konkurs muzyczny był również marzeniem Piotra Pręgowskiego, który bardzo chciał zaśpiewać na festiwalu. Aktor wyznał, że uważa, iż to właśnie jego utwór „Parawany Tango” może mu to umożliwić.

Moim marzeniem było zaśpiewanie na festiwalu. I w końcu zdarzyła się perełka. To właśnie „Parawany tango” - wyjawił.

Piotr Pręgowski powalczy o wyjazd na Eurowizję wraz z Alicją Szemplińską, Aleksandrą Antoniak, Stanisławem Kukulskim, Basią Giewont, Jeremim Sikorskim, Karoliną Szczurowską i Anastazją Maciąg. Już niedługo dowiemy się, komu uda się zdobyć przepustkę na to wielkie muzyczne wydarzenie w Wiedniu.

Piotr Pręgowski, Fot. Piętka Mieszko/AKPA