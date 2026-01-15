Finaliści polskich preselekcji do Eurowizji 2026 zostali już oficjalnie ogłoszeni. Wśród nich znalazł się Piotr Pręgowski, znany i lubiany 71-letni aktor, który zdobył największą popularność dzięki roli Pietrka w "Ranczu". O wyjazd do Wiednia powalczą także m.in. Agnieszka Szemplińska, Anastazja Maciąg i Stasiek Kukulski. Choć różnorodność wśród faworytów jest naprawdę ogromna, dla internautów największym faworytem pozostaje właśnie Piotr. Tak brzmi jego piosenka!

Piotr Pręgowski w preselekcjach do Eurowizji 2026

W tym roku skład uczestników walczących o udział w Eurowizji 2026 jest mniejszy niż w poprzednich latach. Oficjalna lista polskich preselekcji obejmuje jedynie 8 osób: Stanisława Kukulskiego, Basię Giewont, Jeremiego Sikorskiego, Aleksandrę Antoniak, Alicję Szemplińską, Karolinę Szczurowską, Anastazję Maciąg oraz Piotra Pręgowskiego. Internauci nie kryli entuzjazmu na widok Piotra wśród finalistów. Sam aktor podkreślił, że bardzo chce wystąpić na Eurowizji 2026.

Naprawdę zgłaszam się do preselekcji, jak Boga kocham! Mam świetny przebój i chciałbym, żeby mogło go usłyszeć jak najwięcej osób wyznał Piotr w rozmowie z Plejadą.

Tak brzmi popisowy utwór Piotra z "Rancza"

Piosenka przygotowana przez Piotra specjalnie na występ eurowizyjny właśnie ujrzała światło dzienne. Jak twierdzą internauci, tekst utworu "wpada w ucho" już po pierwszym przesłuchaniu.

Parawany tango, plażowe gibango, on ją trzyma mocno i ona trzyma go brzmi refren piosenki.

Piotr Pręgowski jest zarówno autorem słów, jak i współkompozytorem swojej piosenki. Jak sam podkreśla, jego utwór jest "hitem masowego rażenia", który przede wszystkim ma bawić słuchaczy. Cała kompozycja utrzymana jest w wakacyjnym, lekkim klimacie, a w tekście nie brakuje humoru.

Nic już nie zadziwi nadmorskiego ptaka. Ludzie tańczą w piasku tango na bosaka. Cały świat podziwia polskie parawany, kiedy plażowicze wszyscy idą w tany tak brzmi zwrotka napisana przez Piotra.

Internauci oszaleli na punkcie przeboju "Parawany Tango"

Zaraz po opublikowaniu przeboju Piotra, internauci pospieszyli z komentowaniem utworu. Jak się okazuje, póki co jest to najbardziej lubiany kandydat, który realnie może wystąpić na międzynarodowym muzycznym show.

Fani Piotra otwarcie mówią, że jego piosenka może sięgnąć podium na Eurowizji 2026. Jak podkreślają, wszystko to zasługa wakacyjnego klimatu utworu, który przywodzi na myśl polskie morze i promienie słońca. Póki co jest to jedyny taki utwór, który spotkał się z tak pozytywnym odbiorem.

Ale ta piosenka ma świetny wakacyjny klimat

Słucham na pętli, uwielbiam te piosenkę

Nie wierzę, że to się dzieje

Już wiem co będę nucić przez kolejne dwa tygodnie. Po pierwszym przesłuchaniu weszło do głowy piszą Internauci.

Zobacz także: