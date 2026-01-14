Karolina Czarnecka oficjalnie potwierdziła wcześniejsze doniesienia o wycofaniu się z polskich preselekcji do Eurowizji. Artystka podkreśliła, że decyzja ta była podyktowana jej osobistymi przekonaniami oraz wyznawanymi wartościami. W mediach społecznościowych wyjaśniła, że chciała pozostać wierna własnym zasadom.

Kontrowersje wokół 70. Konkursu Piosenki Eurowizji

Zbliżająca się 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu jest jednym z najbardziej politycznie napiętych wydarzeń w historii Eurowizji. Udział Izraela, mimo trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie, wywołał szerokie protesty - kilka krajów, w tym Hiszpania, Holandia, Irlandia, Słowenia i Islandia, zdecydowało się wycofać z konkursu jako wyraz sprzeciwu wobec obecności izraelskiego nadawcy w stawce uczestników.

Debata wokół udziału Izraela doprowadziła także do zmian formalnych: Europejska Unia Nadawców wprowadziła modyfikacje zasad głosowania i promowania utworów, które mają ograniczać wpływy polityczne i nadużycia, a niektórzy politycy i media publiczne debatowali nad zasadnością uczestnictwa Polski i innych krajów w konkursie.

Karolina Czarnecka nie wystąpi na preselekcjach do Eurowizji 2026

Karolina Czarnecka, która przez wielu fanów i ekspertów była uznawana za jedną z głównych faworytek do reprezentowania Polski na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji, potwierdziła, że wycofała się z polskich preselekcji. Artystka zakwalifikowała się do finału krajowych eliminacji, jednak zdecydowała się zrezygnować z udziału w rywalizacji mimo dużego zainteresowania swoim występem.

W opublikowanym oświadczeniu Czarnecka podkreśliła, że decyzja wynika z jej osobistych przekonań i wartości, które - jak pisze - nie pozwalają jej wziąć udziału w konkursie w obecnych okolicznościach. W mediach społecznościowych wskazała również na kwestie związane z udziałem niektórych krajów w Eurowizji, co miało wpływ na jej wybór.

Do zawiedzionych brakiem mojego nazwiska na preselekcyjnej liście… To prawda. Razem z brutto_skład zgłosiłyśmy się i przeszłyśmy do ścisłej 10. I choć ego błaga o karmę i w brzuchu mu się kręci na myśl o możliwych profitach (bo było już wszystko: scenografia, finansowanie, apetyt), to nasze wartości dopominają się o powrót do kodeksu artysty i artystki, którego nie ma nigdzie oficjalnie, ale nieoficjalnie jest i jest w nim punkt brzmiący: nie wyrażać zgody na cierpienia drugiego człowieka, bo choć na moim podwórku tymczasowo kwitną kwiaty pozornego dobrobytu, to inny ogród zalany jest krwią. Na koniec dnia chcę spać spokojnie napisała.

