Piotr Kraśko zadrwił z Kingi Rusin? Przypomniał jej sławny wpis o imprezie w Hollywood

Kinga Rusin stała się ostatnio bohaterką głośnej sprawy. Dziennikarka opublikowała zdjęcie zrobione na imprezie zorganizowanej tuż po rozdaniu Oscarów. Gwiazda TVN pozuje na nim z Adele. Kinga Rusin szczegółowo opisała też całą imprezę, podczas której był absolutny zakaz robienia zdjęć. Nie wszystkim się to spodobało. Na dziennikarkę posypały się gromy.

Piotr Kraśko w zabawny sposób nawiązał do tej sytuacji podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN. Myślicie, że Kinga pozna się na tych żartach?

Piotr Kraśko żartuje z wpisu Kingi Rusin

Przez kilka tygodni wszyscy żyli wpisem Kingi Rusin, w którym gwiazda zdradziła szczegóły imprezy zorganizowanej tuż po wielkiej gali rozdania Oscarów. Dziennikarka ujawniła, że bawiła się razem z Beyonce, Jayem-Z, a nawet Leonardo DiCaprio! Niektórzy uznali, że jej wpis był niestosowny. "Wiadomości" poświęciły jej nawet materiał, w którym nazwali ją "pseudoelitą".

Piotr Kraśko postanowił nawiązać do sławnego już wpisu Kingi Rusin podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN. Gdy zapowiadał Rafała Zawieruchę, pokusił się o wymowny komentarz.

Podobno uaktualniono wpis o Rafale Zawierusze w Wikipedii. Teraz zaczyna się od zdania: "Pierwszy z Polaków, który tańczył z Leo za ręce, a Brad Pitt posyłał mu uśmiechy" - powiedział Piotr Kraśko.

Co na to sama Kinga Rusin? Niestety dziennikarka nie mogła odnieść się do tych słów, ponieważ nie pojawiła się na wspomnianej imprezie. Piotr Kraśko zapewnił jednak, że "serdecznie wszystkich pozdrawia i tęskni".

Rozbawił was jego żart?

Paweł Kibitlewski

