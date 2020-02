Kinga Rusin nie przyszła na ramówkę TVN. Znamy powód jej nieobecności!

Kinga Rusin, jako jedna z największych gwiazd TVN, nie pojawiła się na ramówce TVN. Dlaczego? Powód - przynajmniej częściowo - został zdradzony na scenie, kiedy to prowadząca całą galę Magda Mołek zapytała o to Piotra Kraśko - partnera Rusin w "Dzień Dobry TVN". Mołek postanowiła, nie owijając w bawełnę, zadać pytanie, co słychać u ich koleżanki ze śniadaniówki.

Masz jakieś wieści od Kingi? Gdzie jest, co robi? - dopytywała Magda Mołek na scenie.

Piotr Kraśko postanowił odpowiedzieć w bardzo neutralny sposób:

Pozdrawia, myśli ciepło, tęskni. I to słowo, które ma zawsze w głębi serca: czułość, delikatność, wrażliwość. I te myśli przesyła wszystkim tutaj - odpowiedział Kraśko.

Niestety nie znamy prawdziwego powodu nieobecności Kingi Rusin na tak ważnym wydarzeniu, jakim jest prezentacja ramówki TVN. Wiemy, że Kinga ostatnio pojechała na narty - być może postanowiła przedłużyć swój urlop.

Inna wersja jest taka, że Kinga chciała odpocząć od medialnego szaleństwa, jakie się zaczęło w momencie, gdy opublikowała wspólne zdjęcie z Adele. Media na całym świecie zaczęły wówczas do niej wypisywać i zapraszać na spotkania. Rusin ostatecznie usunęła zdjęcie z Instagrama i postanowiła na chwilę odciąć się od mediów.

Galę poprowadziła Magda Mołek i Piotr Kraśko.

Niestety na ramówce zabrakło Kingi Rusin.