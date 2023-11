Reklama

Już jest! W sieci pojawił się fragment piosenki Margaret "In My Cabana", z którą będzie chciała podbić szwedzkie preselekcje do Eurowizji 2018, czyli tzw. Melodifestivalen! Utwór utrzymany jest w bardzo letnim klimacie, przywodzi na myśl karaibską imprezę. Będzie hit? Czy Margaret uda się wygrać? Kiedy usłyszmy całość? Poznajcie wszystkie szczegóły!



Premiera piosenki "In My Cabana" Margaret na Eurowizję 2018



W listopadzie Margaret poinformowała wszystkich, że weźmie udział w szwedzkich preselekcjach do Eurowizji 2018. Nie liczy na wygraną, a udział w koncercie traktuje jako dodatkową promocję w tym kraju. Jednak eksperci, którzy już słyszeli piosenkę "In My Cabana" mówią, że ma spore szanse na wejście do finału show!

POSŁUCHAJ PIOSENKI "IN MY CABANA" Margaret - tutaj.

Margaret podczas szwedzkich preselekcji - kiedy i gdzie?

Pełną wersję jej utworu usłyszmy dopiero podczas drugiego półfinału Melodifestivalen 2018, który już 10 lutego o godzinie 20.00 na kanale SVT. O wejście do finału powalczy z 6 innymi artystami. Finał konkursu już 10 marca 2018 roku.

Tekst piosenki "In My Cabana" Margaret

Oh boy I feel like dynamite

Alright

Been workin hard all day all night

all night

Got my best dress on me

Gonna go get frisky

Rather be safe than sorry

Let’s go ape in my cabana

We gon’ party ‘til manana

Uh na na

Let’s go ape in my cabana

And you can dance with me

you dance with me

Let’s go ape in my cabana

cabana

We gon’ party ‘til manana

Uh na na

Let’s go ape in my cabana

cabana na na

And you can dance with me

Oh boy oh boy

I got my girls so bring your friends

ah yeah

We never stop no we just can’t

ah yeah

And you might kiss my red lips

Love ain’t got no limits

I don’t do late so hurry

And when the sun goes up honey

You’ll get another shot on me

Let’s go ape in my cabana

We gon’ party ‘til manana

Uh na na

Let’s go ape in my cabana

And you can dance with me

you dance with me

Let’s go ape in my cabana

cabana

We gon’ party ‘til manana

Uh na na

Let’s go ape in my cabana

cabana na na

And you can dance with me

Oh boy oh boy

I do anything for that thrill

Even though I know I’m gon’ be ill

I want it I want it so bad

I’d rather I’d rather do rad

Whoooooa

If it’s all that I do

All I do

I wanna do it with you

Whoooooa

If it’s all that I do

All I do

I wanna do it with you

Let’s go ape in my cabana

We gon’ party ‘til manana

Uh na na

Let’s go ape in my cabana

And you can dance with me

you dance with me

Let’s go ape in my cabana

cabana

We gon’ party ‘til manana

Uh na na

Let’s go ape in my cabana

cabana na na

And you can dance with me

Oh boy oh boy

Let’s go ape in my cabana

cabana

We gon’ party ‘til manana

Uh na na

Let’s go ape in my cabana

cabana na na

And you can dance with me

You can dance with me

Oh boy oh boy

Jak myślicie, ma szansę na wygraną?

