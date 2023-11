1 z 5

To na pewno muzyczny newsa dnia! Margaret chce ponownie wystąpić na Eurowizji w 2018 roku, ale... jako reprezentantka Szwecji. Gwiazda na swoim Instagramie poinformowała właśnie, że weźmie udział w tegorocznym Melodiefestivalen, czyli konkursie, który ma za zadanie wyłonić reprezentanta Szwecji na Eurowizję!

Moja nowa przygoda zaczyna się właśnie teraz! Wezmę udział w kolejnej edycji najpopularniejszego szwedzkiego programu Melodiefestivalen. Jest to dla mnie ogromne wyzwanie i szansa na zaprezentowanie swojej twórczości nowej publiczności - napisała na Instagramie Margaret.

Margaret zgłosiła się do konkursu z utworem "In my Cabana". Została wybrana z ponad trzech tysięcy innych zgłoszeń. Żeby reprezentować Szwecję na Eurowizji 2018, która odbędzie się w Lizbonie, będzie musiała pokonać 27 innych uczestników. Szwedzkie preselekcje podzielone są na cztery półfinały. Margaret wystąpi podczas drugiego z nich - już 10 lutego 2018 w Göteborgu.

