Do dziś, 1 lutego, polscy artyści mogą nadsyłać swoje propozycje na Eurowizję 2018! Kto weźmie udział w polskich preselekcjach? O tym zadecyduje komisja TVP, a nazwiska gwiazd, którzy wezmą udział w krajowych eliminacjach powinniśmy poznać do 6 lutego. Przez kilka tygodni eurowizyjnych emocji Dziennikowi Eurowizyjnemu udało się stworzyć listę ponad 50 chętnych muzyków, którzy wysłali swoje zgłoszenia! Poznajcie szczegóły.

Eurowizja 2018 - kto będzie reprezentował Polskę?

Wśród chętnych gwiazd są m.in. Agata Nizińska, która brała udział w preselekcjach rok temu, Dorota Osińska (brała udział dwa lata temu) czy zespól Brathanki, a także Justyna Sawicka, uczestniczka programu "Must be the music". Oto artyści, którzy wysłali swoje zgłoszenia do TVP:

1 Agnieszka Wiechnik "Liar"

2 Alan Cyprysiak "Can't stop loving you"

3 Arek Matuszak "Remember"

4 Bartek Wrona "Mari"

5 Basia Janyga "Never Forget"

6 Brathanki "W niedzielę"

7 Damian Rybicki "Wpuść mnie"

8 Daria Barszczyk "Freedom in you"

9 Dorota Osińska "Stop the show"

10 Elysa ft. JQ "Famous"

11 Ewelina Łukaszyk ft. Mr Apus "I'll be fine"

12 Gevorg "Stand up"

13 Girls on Fire "Break the walls"

14 Grzegorz Stawicki "Jeszcze wierzę"

15 Isabell Otrębus "Delirium"

16 Jan Stosur "Ile jesteś wart"

17 Jelena Matula "I like"

18 Joanna Popik "Królowa Śniegu"

19 Johnny Badulescu "Devoted"

20 Jola Tarnawa "Bez końca"

21 Julian Lesiński "Like a stream"

22 Justyna Sawicka "Niezgoda"

23 Karol Wnuk "#Power"

24 Karolina Linowska "Sugar Heads"

25 Karolina Omilian "On your road to happiness"

26 Karolina Pop "In simple words/W prostych słowach"

27 Kasia Nova "Zamykam serce"

28 Kasia Wisińska "Poleć ze mną"

29 Krzysztof Kreft "Donikąd"

30 Kuba Jasiecki "My Time"

31 Malinsky "Love Fuel"

32 Mariusz Wawrzyńczyk "To tylko chwila"

33 Marta Olejarz "All about us"

34 Marta Świątek-Stanienda "World is mine"

35 MaU "Broken Record"

36 Michael Casey "Drum of my heart"

37 Olena ft. Mac&More "Save this world"

38 Operate "Above"

39 Patryk Smolarek "Master"

40 Ramona Rey "EUVI"

41 Sofi Lapina "Castles"

42 The Party is Over "Lato"

43 Tomasz Dolski "Spotlight"

44 Two of Us "Kiss of a million stars"

45 United States of Emotion "Fleeting moments"

46 United States of Emotion "Reborn"

47 Vasilije Ojdanović "Go Away"

48 Vlad Mayak "We are on a high"

49 Zee Krayski "Smile"

50 Zee Krayski "Scream"

Oto artyści, którzy ogłosili, że chcą wziąć udział w polskich preselekcjach, ale nie opublikowali jeszcze utworów:

Lidia Kopania

Tre Voci "Esistera"

Kamil Olivier

Anna Karwan

Mac Zavadsky

Wojciech Ezzat

Maria Niklińska

Maja Kapłon

Laura Samojłowicz

Monika Urlik

Karolina Cicha

Stashka

Agata Nizińska

Kuba Zaborski

Przemek Radziszewski

Dziennik Eurowizyjny zebrał również artystów, o których spekuluje się w kuluarach, że wezmą udział, ale są to nazwiska nie potwierdzone:

Ifi Ude

Michał Szpak

Marta Gałuszewska

Gromee

Magdalena Tul

Lanberry

Last Blush

Sławomir

Carmell

Blue Cafe

Yugine

Nie ma co ukrywać, że najciekawiej wygląda lista osób niepotwierdzonych, o których się spekuluje. Wśród nich największe wsparcie ma Michał Szpak - jego fani są pewni, że z utworem "Don't Poison Your Heart" miałby ogromne szanse na zwycięstwo!

Eurowizja 2018 - polskie preselekcje

Krajowe Eliminacje podczas których zostanie wyłoniony nasz reprezentant, odbędą się 3 marca w TVP 1 o godzinie 21:30. Rok temu gośćmi specjalnymi preselekcji byli Michał Szpak oraz Doda z zespołem Virgin. Na razie nie ma szczegółów, kto pojawi się na koncercie w tym roku.

Polska na Eurowizji 2018

29 stycznia w Lizbonie odbyło się losowanie półfinałów Eurowizji. Polska wystąpi w drugim półfinale w drugiej części koncertu, a więc 10 maja. Oto skład półfinałów

Pierwszy półfinał:

Albania

Macedonia

Chorwacja

Białoruś

Czechy

Litwa

Islandia

Estonia

Finlandia

Irlandia

Austria

Belgia

Cypr

Grecja

Armenia

Azerbejdżan

Bułgaria

Izrael

Szwajcaria

Drugi półfinał:

Polska

Dania

Szwecja

Norwegia

Mołdawia

Rumunia

Ukraina

Rosja

Serbia

Czarnogóra

Słowenia

San Marino

Malta

Węgry

Gruzja

Łotwa

Holandia

Australia

Czekacie na Eurowizję 2018?

Piosenka zespołu Brathanki.

Piosenka Isabell Otrębus na Eurowizję 2018.

Czy tym razem Agacie Nizińskiej uda się wygrać?

Fani bardzo liczą na udział Michała i Marty.