To pewnie jedna z bardziej oczekiwanych produkcji tego roku. Patryk Vega zaprezentował właśnie pierwszy oficjalny zwiastun swojego najnowszego filmu - "Polityka". Obraz, zanim jeszcze pojawił się na ekranach, wywołał spore poruszenie w światku polskiej polityki. Nic dziwnego, film ma opowiadać o polskim życiu publicznym, a jego premiera zapowiedziana jest na nieco ponad miesiąc przed wyborami. Patrząc na poprzednie produkcje Vegi, film może liczyć na ogromną publiczność.

Oficjalny zwiastun filmu "Polityka"

Zwiastun pokazuje to, co mogliśmy oglądać już w pierwszych zapowiedziach ujawnianych przez Vegę na jego profilach społecznościowych. Ale nie tylko. Otwiera go scena, kiedy bohaterka wzorowana na Beacie Szydło dowiaduje się, że zostanie premierem rządu. W zapowiedzi widzimy też kilka scen w wykonaniu Antoniego Królikowskiego, grającego postać wzorowaną na Bartłomieju Misiewiczu. Ten ostatni, jeszcze przed pokazaniem się filmu, zapowiedział proces przeciwko jego twórcom. Jest też Zbigniew Zamachowski jako ojciec dyrektor, czy Andrzej Grabowski jako najważniejszy z prezesów. Zwiastun zamyka anegdota z jego udziałem.

Prezes, wieziony przez szofera (Maciej Stuhr) ulicami Warszawy mówi:

Spodnie 24, marynarka 28, płaszcz 40, a mówią, że ludzi nie stać. Ale to pralnia była - zauważa kierowca.

Zobaczcie cały zwiastun:

Jak Wam się podoba? Wybierzecie się na "Politykę" Patryka Vegi? Reżyser w zwiastunie reklamuje go jako "Najbardziej kontrowersyjny obraz ostatnich dekad".

Antoni Królikowski w filmie "Polityka":

Ewa Kasprzyk jako premier Beata Szydło:

Marcin Bosak w roli premiera Morawieckiego: