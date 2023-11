Córeczko, jestem z Ciebie dumna. W imieniu Ani chcę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oddali na nią głos i dzięki którym udało się nam wygrać. Dla niej to jest niebywale ważne, gdyż jest to docenienie jej ciężkiej pracy. Tego, że dbanie o siebie jest pasją, że można realizować własne marzenia. Ja osobiście jestem bardzo dumna z tego - jej życie tak się toczy, że może realizować to, co ją najbardziej w życiu cieszy - powiedziała Maria Stachurska, odbierając nagrodę w imieniu córki.