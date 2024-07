Jolanta Pieńkowska to jedna z najbardziej kontrowersyjnych prowadzących Dzień Dobry TVN. Jej rozmowy są najchętniej komentowane przez internautów. Dziennikarka bardzo rzetelnie podchodzi do rozmów i nie boi się zadawać nawet najtrudniejszych pytań, przez co odbierana jest jako chłodna profesjonalistka.

Dzisiaj w studiu DDTVN spotkali się dziś Tamara Gonzalez Perea, czyli Macademian Girl, aktorka Marta Wierzbicka i dziennikarz, redaktor naczelny magazynu "K MAG" Mikołaj Komar, którzy dyskutowali na temat stylu współczesnych mężczyzn. Pieńkowska z zachwytem wspominała czasy elegancji swojego ojca. Nie podoba jej się teraz to, że faceci spędzają coraz więcej czasu nad lustrem. Opowiadając o tym, swoją uwagę skierowała właśnie na Mikołaja Komara:

Pamiętam mojego tatę, którego uważam za bardzo eleganckiego faceta, ale on nosił garnitur, koszulę, dobry krawat, dobrane buty. Natomiast myślę, że Ci mężczyźni mojego życia, czyli mój dziadek i ojcem, nie spędzali tyle czasu przed lustrem. Nie było czegoś takiego, co zawsze było domeną kobiet, że my sobie szykujemy wieczorem w co się ubierzemy rano. Teraz mam wrażenie, że jesteście zniewieściali - przekonywała Pieńkowska.

Dziennikarz natychmiast się obronił:

I właśnie z takim myśleniem, którym potem zarażasz tych panów łysych, bo potem oni myślą, że jak mają w coś się ubrać, to są zniewieściali, więc nie, to nie dla nich. Założą ten swój dres, idą swoją drogą. Każdy powinien dbać o to, żeby dobrze wyglądać. Ale to "dobrze", to kwestia twojego środka - przekonywał naczelny magazynu K MAG

