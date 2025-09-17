Dziś o godzinie 13:00 w Warszawie rozpoczął się pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Ceremonia ostatniego pożegnania odbywa się w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta. Zdjęcia z pogrzebu poruszają do łez. Tak pożegnał ją Szymon Hołownia.

Wieniec od Szymona Hołowni na pogrzebie Katarzyny Stoparczyk

Śmierć Katarzyny Stoparczyk wstrząsnęła całą Polską. Uwielbiana dziennikarka zmarła w wieku 55 lat. Tuż po tym, jak media przekazały smutną wiadomość o śmierci Katarzyny Stoparczyk głos zabrał Szymon Hołownia. Polityk opublikował wówczas poruszający wpis, w którym żegnał dziennikarkę.

Trudno w to uwierzyć… I trudno znaleźć kogoś, kto w ostatnich latach, z taką konsekwencją i pogodą tłumaczył nam, jak Korczak, że „nie ma dzieci, są ludzie”. Pokazywał różnicę pomiędzy „słuchać”, a „wysłuchać”. Ileż jej zawdzięczam, ile się od niej w mojej pracy z dziećmi nauczyłem… Nie ma dziś słów, żeby powiedzieć to jedno: dziękuję. Kasiu, do zobaczenia! pisał Szymon Hołownia,

Do mediów trafiły zdjęcia z pogrzebu Katarzyny Stoparczyk, a na jednej z fotografii możemy zobaczyć wieniec od Szymona Hołowni. Na szarfie widnieje napis: "Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia".

Księga kondolencyjna na pogrzebie Katarzyny Stoparczyk

Kilka dni po tragicznej śmierci dziennikarki Radiowa Trójka postanowiła uczcić jej pamięć. Koledzy Katarzyny Stoparczyk zdecydowali się na wzruszający gest i wystawili księgę kondolencyjną.

W atrium Programu Trzeciego Polskiego Radia przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie została wystawiona księga kondolencyjna poświęcona pamięci Kasi Stoparczyk informowała Radiowa Trójka, z którą była związana Stoparczyk.

Księga kondolencyjna pojawiła się również na pogrzebie dziennikarki. Przed wejściem do kościoła w specjalnie wyznaczonym miejscu żałobnicy mogli wpisywać słowa ostatniego pożegnania.

Tragiczny wypadek w Jeżowem

Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym do którego doszło 5 września 2025 roku około godziny 15:00 w Jeżowem, niewielkiej miejscowości w województwie podkarpackim. To właśnie tam doszło do tragicznego zderzenia dwóch samochodów, które pochłonęło życie dwóch osób. Trzy kolejne osoby zostały ranne. Wśród ofiar śmiertelnych znalazła się Katarzyna Stoparczyk, znana i ceniona dziennikarka radiowa i telewizyjna. Wiadomość o jej nagłym odejściu wstrząsnęła całym krajem. Informacje o tragedii błyskawicznie rozprzestrzeniły się w mediach, wywołując ogromne poruszenie zarówno wśród dziennikarzy, jak i polityków oraz słuchaczy, którzy przez lata z przyjemnością słuchali jej głosu w radiu.

Dziś rodzina, przyjaciele i fani żegnają Katarzynę Stoparczyk.

