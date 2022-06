Piekło dzieci w DPS-ie w Jordanowie. Michał Wiśniewski też przeżył koszmar: "Byłem bardzo bity i sponiewierany"

Michał Wiśniewski od początku swojej kariery wspominał, że pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej, gdzie alkohol i przemoc były na porządku dziennym. Wokalista dzieciństwo spędził tułając się po domach dziecka, z których często uciekał. Jego ojciec był fałszerzem obrazów, a mama pracowała i mieszkała w Niemczech. Najpierw opiekowała się nim babcia, a gdy ta zmarła, trafił do Domu Dziecka w Grotnikach, później do kolejnych rodzin zastępczych. Na fali nowych faktów oraz poszkodowanych dzieci z Domu Pomocy w Jordanowie, Michał Wiśniewski postanowił opowiedzieć o koszmarze swojego dzieciństwa.

Niedawno dziennikarze Wirtualnej Polski nagłośnili sprawę maltretowanych dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie. Mimo upływu lat w ośrodku nic się nie zmienia, a maluchy wciąż są bite i zastraszane. Zakonnice i osoby świeckie dopuszczały się na dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną przemocy - bicie mopem, klęczenie na grochu, czy przywiązywanie do łóżka. Kora Jackowska w swojej autobiografii napisała, o torturach i okropieństwach, które sama przeżyła w Jordanowie. Nikt nie spodziewał się, że mimo upływu lat zakonnice nadal stosują tak bolesne "metody wychowawcze".

Michał Wiśniewski w rozmowie z dziennikarką "Polsat News" zdecydował się na szczere wyznanie, w którym opowiedział o kulisach funkcjonowania takich placówek jak DPS w Jordanowie. Przyznał również, że ma nadzieję, że zakonnice zostaną ukarane za swoje czyny.

- Dziecko z domu dziecka zawsze, bez względu na to, co się dzieje w tym domu, będzie broniło swoich rodziców. Przypuszczam, że tam ręka rękę myje. Mam nadzieję, że śledztwo sięgnie dalej niż same siostry. Nie wypowiadam się w detalach, bo rodzice, którzy oddali tam swoje dzieci, mieli prawo głosu. Nie wiem, jak głośno potrafią krzyczeć ci rodzice - powiedział

Wokalista zwrócił uwagę na ważny aspekt, dzieci często nie mają świadomości, że są źle traktowane, skoro od najmłodszych lat wychowywały się w przemocy i krzykach. Przyznał również, że nie wierzy, aby osoby z bliskiego otoczenia zakonnic nie wiedziały o ich okrutnych praktykach.

- Dzieci nie są świadome. Bóg to dobro i miłość. Ale to nie ma z tym nic wspólnego. - Wychodzę z założenia, że środowisko lokalne jest za to najbardziej odpowiedzialne. Nie wierzę, że ludzie, którzy byli blisko, nie wiedzieli, co się dzieje - przyznał Michał Wiśniewski.

Michał Wiśniewski nawiązał również do słów Kory Jackowskiej, która w autobiografii opisała pobyt w DPS-ie w Jordanowie. Pięć lat w ośrodku zmieniło ją już na zawsze.

- To jest absolutnie nie do podważenia, to są siostry, to jest kościół, to jest bóg. Tam nie ma prawa nic złego się wydarzyć. Chciałem powiedzieć, bo mówiłem to tak, jak Kora, byłem bardzo bity i sponiewierany, a to była moja jedyna szansa na dom i nie miałem, jak się z tego wyrwać. Uciekłem po 6 latach, te dzieci, o których rozmawiamy, nie mają na to szans.