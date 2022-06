Tyle że tym razem na ławę oskarżonych trafia nie reżyser, lecz amerykański wymiar sprawiedliwości. Bo to właśnie on jest głównym bohaterem filmu „Roman Polański: Wanted and Desired” Mariny Zenovich, która bez taryfy ulgowej odsłania zakulisowe gierki sędziów i prokuratorów zaangażowanych wtedy w śledztwo. To skandal! Większość fragmentów filmu została sfabrykowana! Nie ma pokrycia w faktach i nie została potwierdzona przez akta sądowe”, grzmią w swoim oświadczeniu sędziowie sądu w Los Angeles. Szczególnie dotyczy to fragmentu, w którym sędzia zgadza się na przyjazd Polańskiego do Ameryki w 1997 roku w zamian za to, że jego zeznania będą transmitowane przez telewizję. Sąd próbował nawet zablokować emisję dokumentu w HBO. W końcu pod jego naciskiem stacja zmieniła zakończenie filmu. Mimo to „Wanted and Desired” Zenovich nadal robi piorunujące wrażenie. Reżyserka nie próbuje bowiem bronić Polańskiego. Jednak z morderczą konsekwencją śledzi krok po kroku to, co wydarzyło się od roku 1977. W filmie wypowiadają się niemal wszyscy świadkowie tamtych wydarzeń. Nie pojawia się tylko sędzia Laurence Rittenband, który prowadził sprawę, oraz sam Roman Polański. Pierwszy już nie żyje, drugi nie ma ochoty wracać do bolesnych wspomnień. A wynik śledztwa Zenovich jest druzgocący. „To niezwykle inteligentny dokument przedstawiający szczegóły, o których nie mieliśmy pojęcia”, pisał „Los Angeles Times” po premierze na festiwalu w Sundance. „Zaciekawia, fascynuje, w końcu szokuje i przeraża”, dorzucali krytycy w Cannes. Co kryje prawda? „Nikt nie ma wątpliwości, co zaszło w willi Jacka Nicholsona w marcu 1977 roku”, twierdzi Zenovich. Samantha Geimer miała 13 lat, kiedy dostała od Polańskiego propozycję wzięcia...