Ariana Grande przeżywa bardzo ciężkie chwile. Artystka niedawno pożegnała swojego byłego chłopaka Maka Millera, który przedawkował narkotyki, a także rozstała się z Petem Davidsonem, który z tego faktu robi sobie żarty. Te dwa zdarzenia zbiegły się ze sobą w czasie, więc fani natychmiast zaczęłi podejrzewać, że Ariana nie mogła pogodzić się ze śmiercią Maka i dlatego zerwała z Petem.

Reklama

Teraz okazuje się, że w tych doniesieniach może być ziarnko prawdy, o czym świadczy najnowszy post Ariany na Instagramie.

Zobacz: DRAMATYCZNE wieści! Były chłopak Ariany Grande przyczynił się do śmierci Mac Millera?! To dlatego go zostawiła?!

Ariana Grande wspomina Maka Millera

Do tej pory nie jest do końca jasne, dlaczego rozpadł się związek Ariany Grande i Maka Millera. W jednym z postów wokalista zasugerowała, że chodziło o uzależnienie rapera. Teraz jednak okazuje się, że Ariana prawdopodobnie do tej pory kocha Millera.

Właśnie o tym może świadczyć krótkie wideo, które opublikowała wokalistka na Instastories. Na nagraniu Mac Miller w garniturze stoi w towarzystwie babci wokalistki i uśmiecha się do filmującej Ariany.

Nie da się ukryć, że taki widok może sprawić, że serce pęka na milion kawałków! Ariana Grande z pewnością bardzo cierpi... Myślicie, że wokalistka wciąż kocha Millera?

Przeczytaj: Ariana Grande przerwała milczenie i skomentowała swoje rozstanie. Bardzo smutne słowa...

Zobacz: Szczegóły rozstania Ariany Grande i Pete'a Davidsona. Oddała mu pierścionek wart prawie 400 tys. zł!

Ariana Granda przeżywa bardzo ciężkie chwile

East News

Czy jeszcze kiedyś zobaczymy szczęście na twarzy Ariany?

Reklama