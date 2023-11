Ariana Grande przeżywa bardzo ciężkie chwile - wciąż jest w żałobie po śmierci swojego byłego ukochanego, Maca Millera, a do tego kilka dni temu rozstała się z Petem Davidsonem. Wiadomość o rozstaniu pary zaskoczyła wszystkich. Zarówno bliscy Ariany, jak i jej fani spodziewali się, że związek zakończy się ślubem. Niestety, stało się zupełnie inaczej, a para przez dłuższy czas nie chciała tego faktu komentować. W końcu Ariana opublikowała wpis, w którym tłumaczyła swoją sytuację.

- Czas pożegnać się na chwilę z internetem. Trudno nie natknąć się na informacje, których nie chcę widzieć. To bardzo smutne i wszyscy bardzo się staramy, aby się trzymać. Kocham was i dziękuję, że zawsze jesteście - napisała Ariana Grande.

Teraz to Pete Davidson zabrał głos w sprawie rozstania!

Szczegóły rozstania Ariany i Pete'a

O ile Ariana cierpi i ma złamane serce, o tyle wiecznie wesoły Pete... żartuje sobie z rozstania! Pete pojawił się w show Judd & Pete fot America, który współprowadził. Komik nawiązał do swojego rozstania z Arianą.

Cóż, można powiedzieć, że nie chce tu być. Wiele się dzieje. Czy ktoś ma wolne pokoje? Albo szuka współlokatora? - powiedział.

Pete tym samym dał do zrozumienia, że to Ariana wyrzuciła go z domu, choć początkowo mówiło się, że to ona wyprowadziła się ze swojego apartamentu w Nowym Jorku, w którym mieszkała z ukochanym. Okazało się jednak, że Ariana została na miejscu, a do tego zmieniła zamki w drzwiach.

NIe sądzicie, że żarty Pete'a mogą jeszcze bardziej załamać Arianę?

Ariana Grande przeżywa ciężkie chwile

To koniec wielkiej miłości!