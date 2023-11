4 z 4

Niestety, po ponad roku od śmierci Magdaleny Żuk strona egipska do tej pory nie przesłała do Polski wszystkich dowodów w sprawie. Jak komentuje to pełnomocnik zmarłej kobiety?

(...) Po prostu ręce opadają. Ktoś nie chce, by trafiły do Polski - mówi wprost.

Czy bez dowodów przesłanych z Egipty sprawa Polki kiedyś się wyjaśni?

Może być ono jedynie zakończone z powodu braku dowodów wskazujących, ale te dowody są. Ale wiem o tym tylko ja, rodzina Magdaleny Żuk i prokuratura. Siostra zmarłej mówi otwarcie, że są dokumenty, które wskazują na to, iż doszło do przestępstwa. Prokuratura oficjalnie zaprzecza. Rodzina wnosi więc o to, by śledczy ujawnili konkretne dokumenty, by opinia publiczna mogła sama ocenić. Prokuratura nie chce tego zrobić - mówi pełnomocnik w portalu wp.pl.

Myślicie, że tym razem prokuratura odpowie na zarzuty pełnomocnika rodziny Magdaleny Żuk?

