Paweł Wąsek, mający 26 lat, wraz z Kacprem Tomasiakiem wywalczył srebrny medal w konkursie duetów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan–Cortina 2026. Ten spektakularny sukces przyniósł mu ogólnopolską sławę i podziw kibiców. Jednak niewielu fanów wiedziało, że za sportowymi osiągnięciami Wąska kryje się równie niezwykła historia dotycząca jego życia duchowego.

Jakiego wyznania jest Paweł Wąsek?

Paweł Wąsek, polski medalista olimpijski od zawsze związany jest ze Śląskiem Cieszyńskim, gdzie tradycje protestanckie są silnie obecne. To właśnie tam, w regionie znanym z obecności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Wąsek wychowywał się i dojrzewał zarówno jako sportowiec, jak i człowiek. Paweł Wąsek wyznaje wiarę w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Do tej wspólnoty w Polsce należy zaledwie ok. 70 tys. osób. To największy Kościół protestancki w kraju, który szczególnie liczny jest właśnie na Śląsku Cieszyńskim.

Ksiądz Jan Bryt o wierze Pawła Wąska

O religijności Pawła Wąska publicznie wypowiedział się ksiądz Jan Bryt, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i nauczyciel religii w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. To właśnie tam przyszły medalista olimpijski uczęszczał na lekcje religii ewangelickiej. Ksiądz Bryt wspominał:

(...) Bardzo fajny uczeń - super wielbiliśmy Boga w pieśniach na lekcjach religii w Szkole Mistrzostwa Sportowego. (...) Paweł ma piękny głos i bardzo dobry słuch. Zawsze mu mówiłem, żeby zaufał Bogu, bo tylko Bogu są wiatry posłuszne i morza też pisał w 2025 roku na Facebooku.

Choć sam Paweł Wąsek nie wypowiada się publicznie na temat swojej religii, jego tożsamość wyznaniowa budzi ogromne zainteresowanie. Co ciekawe, w tej samej tradycji wychowały się inne legendy polskich skoków narciarskich : Adam Małysz oraz Piotr Żyła.

Kościół Ewangelicko-Augsburski - czym się różni od katolickiego?

Ewangelicyzm znacząco różni się od katolicyzmu. W centrum ich wiary stoi zasada "sola scriptura", czyli przekonanie, że jedynym autorytetem jest Pismo Święte. W praktyce oznacza to brak kultu świętych oraz odrzucenie zwierzchnictwa papieża. Ewangelicy uznają tylko dwa sakramenty: chrzest i Komunię Świętą. Ich liturgia jest uproszczona, a tradycje świąteczne - takie jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie - często przypominają katolickie, choć mają inne akcenty.

