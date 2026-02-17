Prawdziwa euforia i radość ogarnęły kibiców 16 lutego 2026 roku, kiedy Paweł Wąsek razem z Kacprem Tomasiakiem sięgnęli po srebrny medal podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Predazzo. Decydujący konkurs duetów został niespodziewanie przerwany przed trzema ostatnimi skokami z powodu nagłego załamania pogody. To jednak właśnie Polacy stanęli na drugim stopniu podium, zapisując się w historii sportu.

Dla Pawła Wąska był to pierwszy olimpijski medal w karierze, o którym marzył od wielu lat. Kacper Tomasiak także nie krył szczęścia z sukcesu w parze z Pawłem, dla niego to już trzeci medal podczas tych igrzysk.

Siostra Pawła Wąska nagle zabrała głos

Zaledwie kilka godzin po tym, jak Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak sięgnęli po srebro, Katarzyna Wąsek, siostra skoczka, podzieliła się z całym światem osobistym i wzruszającym nagraniem. Na instagramowej rolce zamieściła archiwalne ujęcia, na których mały Paweł Wąsek oddaje pierwsze skoki - początkowo z pufy w objęcia dorosłego, później już na prawdziwej skoczni. Nagrania te zestawiła z najnowszymi kadrami z olimpijskiego konkursu w Predazzo, tworząc niezwykle poruszającą opowieść o spełnianiu dziecięcych marzeń. Katarzyna Wąsek nie ukrywała dumy z sukcesu brata, podkreślając w opisie nagrania:

Widzieć cię z medalem to też część moich marzeń, tak przy okazji.

Wpis natychmiast spotkał się z falą emocjonalnych reakcji internautów i osób ze świata show-biznesu, którzy nie szczędzili gratulacji i wzruszających słów pod adresem rodziny Wąsków.

Nie tylko Paweł Wąsek. Cała rodzina kocha narciarstwo

Nie każdy wie, że Paweł Wąsek pochodzi z rodziny o silnych sportowych tradycjach. Ojciec Pawła i Katarzyny sam był narciarzem, jednak przez poważną kontuzję musiał przedwcześnie zakończyć karierę. To właśnie w jego ślady początkowo poszli oboje dzieci - na początku oboje trenowali narciarstwo zjazdowe.

Katarzyna Wąsek profesjonalnie uprawia narciarstwo alpejskie i często przebywa na treningach we Włoszech, dlatego rodzeństwo nie widuje się zbyt często, ale utrzymuje regularny kontakt telefoniczny. Paweł podkreślał w wywiadach, że mimo rozłąki są dla siebie ogromnym wsparciem i wzajemnie się motywują.

Wsparcie i duma całej Polski po historycznym sukcesie Pawła Wąska

Zwycięstwo w Predazzo wywołało prawdziwą lawinę gratulacji nie tylko wśród najbliższych, ale i w całej Polsce. Internauci tłumnie komentowali nagranie opublikowane przez Katarzynę Wąsek, nie kryjąc podziwu zarówno dla Pawła, jak i dla rodzinnej atmosfery, która doprowadziła do takiego sukcesu.

Cudownie! Co za historia! Gratulacje dla całej rodzinki!

Piękna historia! Ogromne gratulacje dla całej rodziny! To też i wasz sukces!

O jejku jaka to jest piękna, wzruszająca i inspirująca historia. Bravo bravo @wasekpawel. Polska pęka z dumy pisali internauci.

