Po poniedziałkowym skoku Kacpra Tomasiaka wśród kibiców wybuchła euforia. Polski skoczek wywalczył srebrny medal, prezentując się podczas konkursu znacznie lepiej niż jego bardziej doświadczeni koledzy z reprezentacji jak Kamil Stoch oraz Paweł Wąsek. O miejsce na podium rywalizował m.in. ze szwajcarskim sportowcem Gregorem Deschwandenem. Okazało się, że brązowy medalista nie tylko zna kilka wyrażeń po polsku, ale od lat żyje z Polką.

Gregor Deschwanden przegrał z Kacprem Tomasiakiem. Jego ukochana jest Polką

Radość kibiców po tym, jak Kacper Tomasiak wywalczył medal na zimowych igrzyskach olimpijskich była tak wielka, że pozostali zawodnicy zeszli na dalszy plan. Wówczas nikt nie zwrócił uwagi na Gregora Deschwandena, który zajął trzecie miejsce na podium. Podobnie stało się z Japończykiem Renem Nikaido.

Natomiast Szwajcar ma więcej wspólnego z naszym krajem, niż można było początkowo podejrzewać. Nie chodzi tylko o to, że Deschwanden regularnie rywalizuje z polskimi zawodnikami podczas zawodów Pucharu Świata. Prywatnie skoczek jest związany z Polką. Jego serce lata temu skradła Maria Grzywa.

Szwajcarski sportowiec i jego wybranka co jakiś czas publikują wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Wszystko wskazuje na to, że para jest razem co najmniej od 2021 roku. Gregor Deschwanden i Maria Grzywa na stałe mieszkają w Szwajcarii. Jednak regularnie odwiedzają Polskę. Najczęściej w okresie świąt.

Gregor Deschwanden uczy się polskiego. Tak mówił o ojczystym języku partnerki

Podczas wywiadu dla Eurosportu, który Gregor Deschwanden udzielił w 2024 roku, sportowiec przyznał, że ze względu na ukochaną próbuje nauczyć się polskiego. Nie ukrywał jednak, że nauka to dla niego naprawdę duże wyzwanie, a sam język wydaje mu się skomplikowany. Zdradził natomiast, że chciałby poznać chociaż podstawy, by móc porozmawiać z… teściami.

Chciałbym porozmawiać z mamą i ojcem mojej dziewczyny po polsku. To trudne. Mówię niewiele słów: „dobrze”, „proszę”, „dziękuję”. Język polski jest dla mnie abstrakcyjny. Myślę, że tak jest dla wszystkich ludzi po angielsku czy niemiecku. Na początku nie rozumiałem praktycznie nic powiedział w rozmowie z Eurosportem.

