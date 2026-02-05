Śmierć Franki w "M jak miłość" była prawdziwym ciosem dla widzów hitowego serialu TVP. To jednak nie koniec dramatu w rodzinie Zduńskich! W serialu dojdzie do poruszającej sceny, kiedy Pawłowi przyśni się żona. We śnie Franka zbliża się do niego, głaszcze po policzku i budzi pocałunkiem, jak gdyby nigdy nie odeszła. Ten moment szczęścia brutalnie przerywa płacz Antosia, który w rzeczywistości wyrywa Pawła ze snu i przypomina o bolesnej stracie. Okazuje się, że chłopiec też ciężko znosi stratę mamy...

Antoś w histerii po stracie matki. Śmierć Franki w "M jak miłość" wpłynęła na całą rodzinę

Po śmierci Franki w "M jak miłość", która zmarła po pęknięciu tętniaka w serialu nastąpi kolejny wstrząsający moment. To wtedy Kinga przekaże Pawłowi pożegnalne filmiki nagrane przez Frankę. Ich oglądanie powoduje u Pawła silne emocjonalne załamanie. Zduński, który dopiero co stracił żonę, kiedy ponownie ją zobaczy na ekranie rozbije urządzenie.

Do tej pory starał się być silny dla syna, ale po zobaczeniu żony w ostatnich słowach skierowanych do niego i Antosia, nie jest już w stanie utrzymać emocji na wodzy. Na wspomnienie Franki, Antoś znów zaczyna rozpaczliwie płakać, co tylko pogłębia bezradność Pawła. Chłopiec, któremu najwyraźniej również doskwiera nieobecność mamy stał się płaczliwy, z czym trudno sobie poradzić samotnemu ojcu.

Paweł bezradny wobec cierpienia Antosia po śmierci Franki w "M jak miłość"

W 1908 odcinku "M jak miłość" Paweł po przebudzeniu zastaje Antosia w histerii. Chłopiec nie potrafi się uspokoić i wciąż płacze. Ojciec podejmuje liczne próby uspokojenia syna, przytula go, nosi na rękach, przemawia czule. Niestety, żadna z metod nie przynosi efektu. Antoś wyraźnie wyczuwa brak matczynej obecności i czułości, której Paweł, mimo starań, nie jest w stanie mu zastąpić. Sytuację dodatkowo pogarsza ząbkowanie chłopca. Ostatecznie bezsilny Paweł podejmie trudną decyzję i przekaże synka pod opiekę Marysi, tak jak chciała tego Franka.

