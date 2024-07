Paweł Małaszyński trafił do szpitala - informuje "Fakt". Do aktora miało zostać wezwane pogotowie po tym, jak źle się poczuł w trakcie przedstawienia. Co się stało?

Paweł Małaszyński w szpitalu

Paweł Małaszyński miał się wczoraj wieczorem bardzo źle poczuć w podczas sztuki "Medium" we wrocławskim Teatrze Capitol. Samopoczucie aktora miało być na na tyle złe, że zdecydowano się na wezwanie pogotowia oraz przerwanie sztuki po pierwszym akcie. Początkowo ogłoszono około godzinną przerwę w spektaklu, lecz ostatecznie sami widzowie mieli zasugerować, by nie kończyć sztuki.

O zakończeniu przedstawienia miał poinformować widzów sam reżyser spektaklu, Andrzej Nejman.

Co stało się z Małaszyńskim?

Aktor miał objawy zatrucia pokarmowego. Paweł Małaszyński trafił do szpitala we Wrocławiu.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza sytuacja, gdy z powodu złego samopoczucia Pawła Małaszyńskiego przerwano sztukę. Podobne wydarzenie miało miejsce w kwietniu 2014 roku, kiedy zły stan zdrowia aktora nie pozwolił na dokończenie sztuki "Berek, czyli upiór w moherze" w teatrze w Chorzowie. Wówczas Małaszyński stracił przytomność na oczach widzów.

Pawłowi Małaszyńskiemu życzymy dużo zdrowia!

Z powodu złego samopoczucia aktora przerwano sztukę