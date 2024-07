Kilka tygodni temu w mediach pojawiły się niepokojące informacje na temat zdrowia Pawła Królikowskiego. Aktor trafił wówczas do szpitala, o czym poinformował na Facebooku Piotr Gąsowski. Ze względu na problemy zdrowotne Królikowskiego odwołano spektakle z jego udziałem, a tabloidy zastanawiały się, czy wystąpi w kolejnej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz w serialu "Ranczo". Sam aktor już kilka dni później bagatelizował sytuację tłumacząc, że nic mu nie jest. Zobacz: Paweł Królikowski po raz pierwszy o swoim stanie zdrowia. Jak się czuje aktor?

Paweł Królikowski dopiero teraz przyznaje, jak poważny był stan jego zdrowia. W rozmowie z tygodnikiem "Na żywo" mąż Małgorzaty Ostrowskiej przyznał, że zawdzięcza lekarzom życie.

Gdyby nie lekarze i cud to byłoby bardzo źle, pewnie byśmy już nie rozmawiali. Na szczęście jestem już wyleczony. Gdy wychodziłem do domu, usłyszałem: "Proszę iść do domu, cieszyć się życiem i wracać do pracy".