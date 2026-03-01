Natsu z niskimi ocenami jury w "Tańcu z Gwiazdami", a fani dodają: "Chyba stres ją zjadł"
Natsu, znana influencerka, zaprezentowała jive w programie „Taniec z Gwiazdami” i otrzymała jedynie 25 punktów. Po surowej ocenie Iwony Pavlović znalazła się niemal na końcu listy. Co na to internauci? Opinie są skrajne!
W najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawiło się wiele znanych nazwisk, a wśród nich aż dwójka influencerów, jednak to występ Natsu wywołał ogromne emocje. Influencerka, która dawniej wzbudzała niemałe kontrowersje w pierwszym odcinku nie podbiła parkietu w "Tańcu z Gwiazdami", a w pewnym momencie nawet zapomniała kroków. Oceny jury były dość krytyczne, a co na to internauci? Opinie są skrajne!
Występ Natsu w "Tańcu z Gwiazdami" wzbudził ogromne emocje
W pierwszym odcinku"Tańca z Gwiazdami" Natsu zaprezentowała jive'a do utworu "Objection" Shakiry i otrzymała 25 punktów. Występ Natsu był oceniany dość surowo. Tomasz Wygoda podkreślił, że mimo ładnego początku, kiedy tancerka rozpoczynała zabrakowało jej pewności siebie. Juror wypunktował szczerze:
Bardzo ładnie zaczęliście z tego krzesła i piękne były obroty, tylko później, jak zostałaś sama, to jednak wychodzi trochę brak pewności. Niepodciągnięty brzuch i te nogi w tych kickach powinny być aktywne. Tam muzycznie trochę też się rozjeżdżało
Ostrzejsze słowa padły też ze strony Iwony Pavlović, która ostatecznie przyznała Natsu zaledwie 5 punktów.
Natsu o swoim pierwszym występie w "Tańcu z Gwiazdami"
Natalia Karczmarczyk była lekko zawiedziona, że jej wystep otrzymał zaledwie 25 puntów, ale nie ukrywa, że w pewnym momencie zapomniała kroków:
Przysięgam, że miałam moment, że zapomniałam totalnie kroków. (...) Na pewno nie czuję się tak pewnie jak w sieci, ale mam nadzieję, że to się zmieni
Internauci w mocnych słowach o występie Natsu w "Tańcu z Gwiazdami"
A jak występ Natsu ocenili internauci? Z jednej strony pojawiają się pochlebne opinie, a wśród nich wsparcie od Karoliny Pisarek:
Trzymamy kciuki
Wow, ale power
Z drugiej strony nie brakuje też słów krytyki, a niektórzy piszą wprost, że to nie był dobry występ:
Może najlepiej nie było, ale ogień na parkiecie był
Ojej co się tutaj stało
Wygląda na lekką ale wyszło mega ciężko. Bardzo pokraczne ruchy :(
Chyba stres ją zjadł.. Powodzenia...
Się rozkręci😉
Sądzicie, że Natsu ma szansę na Kryształową Kulę?
