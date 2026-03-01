W najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawiło się wiele znanych nazwisk, a wśród nich aż dwójka influencerów, jednak to występ Natsu wywołał ogromne emocje. Influencerka, która dawniej wzbudzała niemałe kontrowersje w pierwszym odcinku nie podbiła parkietu w "Tańcu z Gwiazdami", a w pewnym momencie nawet zapomniała kroków. Oceny jury były dość krytyczne, a co na to internauci? Opinie są skrajne!

Występ Natsu w "Tańcu z Gwiazdami" wzbudził ogromne emocje

W pierwszym odcinku"Tańca z Gwiazdami" Natsu zaprezentowała jive'a do utworu "Objection" Shakiry i otrzymała 25 punktów. Występ Natsu był oceniany dość surowo. Tomasz Wygoda podkreślił, że mimo ładnego początku, kiedy tancerka rozpoczynała zabrakowało jej pewności siebie. Juror wypunktował szczerze:

Bardzo ładnie zaczęliście z tego krzesła i piękne były obroty, tylko później, jak zostałaś sama, to jednak wychodzi trochę brak pewności. Niepodciągnięty brzuch i te nogi w tych kickach powinny być aktywne. Tam muzycznie trochę też się rozjeżdżało - powiedział Tomasz Wygoda

Ostrzejsze słowa padły też ze strony Iwony Pavlović, która ostatecznie przyznała Natsu zaledwie 5 punktów.

Natsu o swoim pierwszym występie w "Tańcu z Gwiazdami"

Natalia Karczmarczyk była lekko zawiedziona, że jej wystep otrzymał zaledwie 25 puntów, ale nie ukrywa, że w pewnym momencie zapomniała kroków:

Przysięgam, że miałam moment, że zapomniałam totalnie kroków. (...) Na pewno nie czuję się tak pewnie jak w sieci, ale mam nadzieję, że to się zmieni - wyznała szczerze Natsu

Internauci w mocnych słowach o występie Natsu w "Tańcu z Gwiazdami"

A jak występ Natsu ocenili internauci? Z jednej strony pojawiają się pochlebne opinie, a wśród nich wsparcie od Karoliny Pisarek:

Trzymamy kciuki - napisała Karolina Pisarek

Wow, ale power - dodała Michał Kassin

Z drugiej strony nie brakuje też słów krytyki, a niektórzy piszą wprost, że to nie był dobry występ:

Może najlepiej nie było, ale ogień na parkiecie był

Ojej co się tutaj stało

Wygląda na lekką ale wyszło mega ciężko. Bardzo pokraczne ruchy :(

Chyba stres ją zjadł.. Powodzenia...

Się rozkręci😉

Sądzicie, że Natsu ma szansę na Kryształową Kulę?

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

