Podczas krajowych preselekcji na Eurowizję 2017 jedną z uczestniczek była Paulla, która wykonała balladę "Chcę tam z tobą być". Artystka może pochwalić się naprawdę mocnym głosem, lecz kiedy zaczęła śpiewać wokalizy publiczność mogła pomylić ją z... Sylwią Grzeszczak!

Paulla skopiowała Sylwię Grzeszczak?

Dlaczego? W 2:27 minucie swojego występu Paulla zaczęła śpiewać wokalizy identyczne do tych, które zaśpiewała Sylwia Grzeszczak podczas TeleKamer 2015 w piosence "Kiedy tylko spojrzę" - możecie ich posłuchać od 3:27 min. Choć obie piosenki mocno się różnią, wokalizy były do złudzenia podobne! Czy to tylko przypadek, czy Paulla po prostu inspiruje się najlepszymi?

Posłuchajcie i oceńcie sami!

Eurowizja 2017 - Kasia Moś jedzie na Eurowizję

Przypomnijmy, że polskie preselekcje na Eurowizję wygrała Kasia Moś z piosenką "Flashlight". Dla Kasi to był trzeci występ podczas Krajowych Eliminacji - teraz się udało. Moś wystąpi podczas pierwszego półfinału Eurowizji w Kijowie, czyli 9 maja.

Piosenka Paulli podczas preselekcji na Eurowizji 2017.

Piosenka Sylwii Grzeszczak na TeleKamerach 2015.

Paulla na preselekcjach do Eurowizji 2017. Zajęła 8. miejsce.

Sylwia Grzeszczak inspiruje innych artystów.