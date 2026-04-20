Jeden z ostatnich odcinków "Farmy" przyniósł rozstrzygnięcie, które mocno podzieliło uczestników. W głosowaniu Janosik pożegnał się z programem, a decyzję poparła niemal cała grupa. Za eliminacją Łukasza opowiedzieli się Karolina, Rafał, Wojtek, Ola, Henryk i Agnieszka. Najtrudniej tę sytuację zniosła Paulina, a mocne słowa Henryka sprawiły, że przepłakała całą noc. Kolejny dzień i rozmowy podczas pracy pokazały, że Henryk i Karolina nie mają litości dla Pauliny. Ostatecznie Aksel stanął w jej obronie, a fani "Farmy" nie kryją oburzenia, że produkcja pozwala na takie zachowania... Mocny zwiastun odcinka "Farmy".

Henryk z "Farmy" dalej obwinia Paulinę, a Aksel staje w jej obronie

Po odejściu Janosika z "Farmy" atmosfera była naprawdę napięta, a Henryk zamiast załagodzić sytuację, postawił na twardą grę i słowa, które wielu widzów odebrało jako cios wymierzony w Paulinę w najgorszym możliwym momencie. Uczestnik zasugerował jej, że dołączenie do programu mogło wpłynąć na to, jak potoczyło się głosowanie i dał do zrozumienia, że może czuć się za to odpowiedzialna.

Na tym nie poprzestał. W rozmowie z Pauliną otwarcie nakreślił też swoją wizję kolejnych odejść, wskazując, że wcześniej z programu ma odpaść Aksel, a dopiero później ona. Dla Pauliny, która chwilę wcześniej straciła w show najbliższą osobę, taki komunikat zabrzmiał jak chłodny wyrok i jeszcze bardziej podbił emocje. To jeszcze nie koniec! Podczas wspólnej pracy Karolina i Henryk zarzucili Akselowi, że nie ma szacunku do kobiet, a on wtedy przypomniał o zachowaniu Henryka:

Dojeżdża Paulinę wczoraj psychicznie wyznał Aksel, kiedy Henryk zarzucił mu, że to on nie ma szacunku do kobiet.

To tylko podgrzało atmosferę i Karolina razem z Henrykiem ponownie zaczęli obwiniać Paulinę, że to właśnie przez nią odpadł Janosik. Aksel i Dominika powiedzieli jej wprost, aby nie słuchała ich:

Janosik odpadł przez nią, no - skwitowała Karolina

Dzięki niej. I dzięki Tobie, bo nie mówiłeś, żeby Janosik został tylko Paulina - dodał Henryk

Z kolei Paulina nie ukrywa, że jest jej ciężko, a to co robi Henryk łamie jej serce:

Atmosfera na Farmie dziś jest mega nieprzyjazna. No złamało mi to serce po prostu na milion kawałków. Nie rozumiem takiego podejścia. - wyznała wprost poruszona Paulina

Internauci reagują na zachowanie Henryka na "Farmie"

Widzowie po obejrzeniu nowego zwiastuna "Farmy" są oburzeni zachowaniem Henryka i dziwią się, że produkcja pozwala na takie traktowanie innych osób.

Heniek trochę przegina. Mam nadzieję, że młoda przytrze mu trochę szpony i zajedzie w tym programie dalej niż on

Produkcja widzi i słyszy ponoć wszystko ale jak Henryk gnębi psychicznie innych, to wtedy nikt poza widzami o tym nie wie?

Tylko to promuja i on mowi to otwarcie .... o wykonczeniu psychicznie ??

Ale bym sie smiala jakby Paulina wygrala ten probram !!!!!!!! Chciakabym widziec. Ich miny !!

