Po 45. odcinku „Farmy” rozpętała się burza, która prawdopodobnie nie skończy się szybko. W wyniku głosowania Janosik pożegnał się z produkcją. Za usunięciem Łukasza z programu byli niemal wszyscy. Choć Aksel i Paulina nie mogli się pogodzić z tą decyzją i uważali ją za skrajnie niesprawiedliwą, ich sprzeciw był wyłącznie symboliczny. Jakby tego było mało, Henryk postanowił wbić szpilę przyjaciółce Łukasza. Mnóstwo fanów uznało jego postawę za wręcz nieludzką.

Henryk nie miał litości po odpadnięciu Janosika z „Farmy”. Paulina się popłakała

W piątkowym odcinku Janosik pożegnał się z „Farmą”. Za wyrzuceniem go z programu zagłosowali Karolina, Rafał, Wojtek, Ola, Henryk oraz Agnieszka. Decyzję szczególnie przeżyła Paulina, która dopiero co dołączyła do show, przede wszystkim, żeby wspierać swojego przyjaciela. Teraz została sama.

Choć Paulina i tak była już przygnębiona, Henryk postanowił dodatkowo ją pogrążyć. Z kamienną twarzą stwierdził, że sama przyczyniła się do wyrzucenia Łukasza z „Farmy”.

Żeby nie ty, to by był. To ci powiem, żeby nie wprowadzali innych, to by był. Możesz się czuć winna. Życie powiedział Henryk.

I jeszcze ci powiem, mam taki plan, że Aksel jeszcze przed tobą odpadnie, a później dopiero ty dodał.

Zachowanie Henryka nawet wśród sojuszników wywołało mieszane reakcje. Ola zauważyła, że nie powinien w ten sposób mówić do Pauliny i starała się pocieszyć uczestniczkę.

Czuję, że zostałam sama w największym żmijowisku stwierdziła Paulina.

Fani uderzają w Henryka z „Farmy”. Mają dość psychologicznych gierek

Wiele wydarzeń z piątkowego odcinka wywołało burzę w mediach społecznościowych, jakiej jeszcze nie było. Widać już, że fani są wściekli po wyrzuceniu Janosika z „Farmy”. Zachowanie Henryka, które nie umknęło ich uwadze, jeszcze bardziej podniosło temperaturę dyskusji.

Sporo internautów stwierdziło, że Henryk przekroczył granicę i zrobił to nie po raz pierwszy. W dodatku wytknęli mu, że po odpadnięciu Łukasza stracił twarz.

„Brawo za promowanie przemocy psychicznej. No ale to tylko gra. Polsat się cieszy, bo jest oglądalność”, „Najgorszym jest Heniek i Agnieszka”, „Bezczelny na maksa! Czekam na chwilę, jak we dwójkę wyrzucą fałszywą Agnieszkę”, „Jesteście żałośni, promujecie patologię”, „Właśnie chłopak odpadł przez kluchy Heńka. Nawet nie miał na tyle honoru, żeby wstawić się za Janosikiem, kiedy ten dostał karę za kuchnię. A to, w jaki sposób zachowuje się wobec innych farmerów i jak ich psychicznie miażdży, naprawdę źle się ogląda. Tyle się mówi o stop hejt, a jednocześnie takie zachowania są pokazywane i promowane w telewizji! Bardzo słabo”, czytamy.

A jak wy oceniacie te sceny?

