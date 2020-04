Paulina Sykut w kombinezonie z H&M. Taki sam ma Kinga Rusin!

Paulina Sykut już go ma! Mowa o największym hicie wiosny 2020 - to piękny jeansowy kombinezon, który jest w tym sezonie pozycją obowiązkową w szafie każdej kobiety. Paulina Sykut pochwaliła się na swoim Instagramie nowym zdjęciem, na którym pozuje w jeansowym kombinezonie z H&M (149,99 zł). Co ciekawe, niemal identyczny w swojej szafie ma sama Kinga Rusin, która założyła go ostatnio na nagranie programu "Dzień Dobry TVN". Paulina Sykut jest znana z tego, że uwielbia buszować w sieciówkach, m.in. w Zarze, H&M czy Reserved.

Kombinezony są w sezonie wiosenno-letnim jednym z największym hitów. Już teraz rządzą na Instagramie, a influencerki na całym świecie łączą go najchętniej z białymi sneakersami - podobnie zrobiła sama Paulina Sykut, która do swojego kombinezonu dobrała białe sneakersy od Ryłko. To model Nora, który kosztuje 349,99 zł.

Jak wam się podoba całość? Spójrzcie na zdjęcia poniżej - my jesteśmy zdecydowanie na tak!

Paulina Sykut zakochała się w jeansowym kombinezonie z H&M. To model z najnowszej kolekcji i kosztuje 149,99 zł.

Paulina Sykut do całości dobrała białe sneakersy od Ryłko. To model Nora, który kosztuje 349,99 zł.