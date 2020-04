Kinga Rusin to niekwestionowana ikona stylu w Polsce. Prowadząca „Dzień Dobry TVN” jako jedna z nielicznych polskich gwiazd nie stara się na siłę wykorzystywać absolutnie wszystkich aktualnych trendów, tylko wybiera to, co naprawdę się jej podoba i pasuje. Tak też się stało i tym razem! Kinga Rusin dodała kilka dni temu na Instagram zdjęcie, na którym pozuje z Piotrem Kraśko. Naszą uwagę przekuł look Kingi Rusin, która zdecydowała się założyć najmodniejszy w sezonie wiosennym 2020 jeansowy kombinezon.

Jeansowy kombinezon to hit wiosny 2020

Kinga Rusin zdecydowała się na jeansowy kombinezon z kieszeniami i paskiem luźno przewiązanym w pasie, który pięknie wyeksponował jej talię. Niestety Kinga Rusin nie oznaczyła na Instagramie marki kombinezonu, ale nam udało się znaleźć niemal identyczny w Mango.

Kombinezon, który znaleźliśmy w Mango, kosztuje 220 złotych. Został przeceniony z ponad 370 złotych. Jak wam się podoba?

Tylko spójrzcie, jeansowe kombinezony opanowały Instagram!

Jeansowe kombinezony możecie nosić na wiele sposobów. Będą do nich pasować odjechane sneakersy, kowbojki albo klapki. Możliwości jest wiele!